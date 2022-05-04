Россия запретила въезд премьеру и главе МИД Японии

Всего в списке фигурируют фамилии 63 высокопоставленных японских чиновников Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Въезд на территорию России запрещен премьер-министру Японии Фумио Кисиде, генеральному секретарю кабинета министров Хирокадзу Мацуне и ряду других высокопоставленных чиновников. Об этом говорится на официальном сайте российского МИДа.

«Администрация Ф. Кисиды развернула антироссийскую кампанию. Токио предпринимает шаги, нацеленные на нанесение ущерба российской экономике. Принято решение о бессрочном запрете на въезд в РФ премьер-министру Японии Фумио Кисиде, генеральному секретарю кабинета министров Хирокадзу Мацуне, министру иностранных дел Есимаса Хаяси», — отмечается в заявлении ведомства.

Всего в списке фигурируют фамилии 63 человек. Запрет также коснулся министра финансов Сюнъити Судзуки и министра обороны Нобуо Киси.

Страны ЕС, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели жесткие санкции против России из-за вынужденной спецоперации РФ на Украине, которая проводится против геноцида русскоязычного населения на этой территории. Однако ограничения могут навредить в первую очередь государствам, их вводившим. Так, Японии грозит нехватка электричества из-за антироссийских санкций. Исчезновение российского газа с мирового рынка приведет к настоящему концу света, заявлял главный экономист банка «Мидзухо» Сюнсукэ Кобаяси в интервью японской газете Nihon Keizai.

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