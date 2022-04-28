Японии грозит нехватка электричества из-за антироссийских санкций

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Виды города. Пермь, лэп, провода, столб, изоляторы, электричество
В Японии могут вырасти счета за электроэнергию Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В Японии может начаться нехватка электричества из-за санкций против РФ и проблем с поставками сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«В некоторых регионах после аварии на „Фукусиме“ электросети работают почти на полную мощность. К тому же СПГ, в отличие от других источников, не складируется. Японского запаса хватит на две-три недели, поэтому в периоды пикового спроса стране угрожают перебои с электричеством», — сообщает The New York Times.

Поставки СПГ сократились из-за проблем с логистикой, которые связаны с пандемией коронавируса, а также из-за возросшего спроса со стороны Китая. «Санкции против России, одного из крупнейших в мире поставщиков СПГ, еще больше сократили поставки, что привело к резкому росту цен», — отмечает издание. Япония является вторым по величине импортером сжиженного природного газа в мире после Китая. Более одной трети энергии Японии сегодня приходится на это топливо. В 2020 году Япония купила более 74 млн тонн СПГ, что составляет более одной пятой мировых поставок.

Ожидается, что ежегодный счет за электроэнергию в центральном японском городе Хида может вырасти на 40%. Энергетические компании, которые сильно пострадали от последствий пандемии коронавируса, ожидали снижения цен к марту. Но после начала спецоперации РФ на Украине ситуация изменилась, передает издание.

Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и другие страны ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине. Их целью является «отмена РФ», заявлял президент России Владимир Путин. Ограничения влияют не только на РФ, но и на страны, которые вводят их, заявляли российские власти. Там нарушаются системы расчетов и логистики, увеличивается инфляция и разрушаются кооперационные связи.

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В Японии может начаться нехватка электричества из-за санкций против РФ и проблем с поставками сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает американская газета The New York Times. «В некоторых регионах после аварии на „Фукусиме“ электросети работают почти на полную мощность. К тому же СПГ, в отличие от других источников, не складируется. Японского запаса хватит на две-три недели, поэтому в периоды пикового спроса стране угрожают перебои с электричеством», — сообщает The New York Times. Поставки СПГ сократились из-за проблем с логистикой, которые связаны с пандемией коронавируса, а также из-за возросшего спроса со стороны Китая. «Санкции против России, одного из крупнейших в мире поставщиков СПГ, еще больше сократили поставки, что привело к резкому росту цен», — отмечает издание. Япония является вторым по величине импортером сжиженного природного газа в мире после Китая. Более одной трети энергии Японии сегодня приходится на это топливо. В 2020 году Япония купила более 74 млн тонн СПГ, что составляет более одной пятой мировых поставок. Ожидается, что ежегодный счет за электроэнергию в центральном японском городе Хида может вырасти на 40%. Энергетические компании, которые сильно пострадали от последствий пандемии коронавируса, ожидали снижения цен к марту. Но после начала спецоперации РФ на Украине ситуация изменилась, передает издание. Страны Евросоюза, США, Канада, Япония и другие страны ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине. Их целью является «отмена РФ», заявлял президент России Владимир Путин. Ограничения влияют не только на РФ, но и на страны, которые вводят их, заявляли российские власти. Там нарушаются системы расчетов и логистики, увеличивается инфляция и разрушаются кооперационные связи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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