Японцы испугались конца света без российского газа

29 апреля 2022 в 19:36 Размер текста - 17 +

Исчезновение российского газа с мирового рынка приведет к настоящему концу света. Такое заявление сделал главный экономист банка «Мидзухо» Сюнсукэ Кобаяси в интервью японской газете Nihon Keizai. «То есть, весь этот газ исчезнет с рынка. Другими словами, не будет преувеличением сказать, что в тот момент, когда Европа решит это сделать, наступит конец света», — заявил Кобаяси. Экономист объяснил свой тезис: «Потому что для людей это вопрос жизни и смерти. В результате отключения электроэнергии из строя выйдет больничное оборудование. Зимой люди могут замерзнуть до смерти». Кобаяси также отметил, что введение газового эмбарго Евросоюзом повлечет за собой простой газопроводов, а постройка новых установок для экспорта займет слишком много времени и потребует крупных инвестиций. Дефицит газа, по мнению экономиста, приведет к конкуренции на рынке и увеличению спроса и цены на другие энергоносители. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о решении продавать газ недружественным странам за рубли. Эта санкция стала ответом на масштабные антироссийские ограничения западных стран. Позже страны Евросоюза начали отказываться от поставок российских энергоресурсов. В Германии же назвали возможное введение эмбарго на российский газ «настоящей катастрофой», которая полностью остановит работу экономики страны. Страны ЕС, США, Канада, Япония и ряд других государств ввели жесткие санкции против России из-за спецоперации РФ на Украине. Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на страну продолжается еще с начала 2000-х годов и призвано «дискриминировать все, что связано с Россией».