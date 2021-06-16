Возрожденному пермскому ФК «Амкар» нашли главного тренера

У пермского «Амкара» появился тренер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главным тренером футбольного клуба «Амкар-Пермь» назначен Рустем Хузин. Президент клуба Валерий Чупраков представил его представителям СМИ. Трансляция встречи велась на странице клуба во «Вконтакте». Хузин поблагодарил Чупракова за приглашение в клуб и отметил, что как и руководитель команды, второй раз «входит в эту реку».

«Не сомневался в том, что буду возглавлять такой клуб как „Амкар-Пермь“», — сказал Хузин. Он добавил, что сейчас основная задача, которая стоит перед ним — «собрать боеспособный коллектив» игроков и выйти в ФНЛ. Также на пресс-конференции была представлена новая эмблема футбольного клуба. Чуправов пояснил, что она претерпела изменения, но цвет эмблемы остался прежним — красно-черный.

Хузин возглавлял «Амкар» до его закрытия — в период с января по июнь 2013 года, затем работал в разных футбольных клубах. С 2020 года тренировал пермский ФК «Звезда», выступающий в первенстве ПФЛ. Ранее стало известно, что возрожденному футбольному клубу «Амкар-Пермь» нашли директора, а также первого спонсора.