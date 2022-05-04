Главный раввин РФ предложил Лаврову извиниться перед евреями

04 мая 2022 в 15:43 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров должен извиниться за слова о евреях и Гитлере, считает раввин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главный раввин России Берл Лазар призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова извиниться за слова о еврейской крови Адольфа Гитлера. Лазар считает, что министру необходимо признать ошибку. «Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии. Но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку», — передает слова Лазара Jewish Telegraphic Agency. Ранее Лавров сказал, что факт еврейского происхождения президента Украины Владимира Зеленского не противоречит наличию нацизма в этой стране. «Самые ярые антисемиты, как правило, — евреи», — сказал глава МИД России. Он также предположил, что у Гитлера была еврейская кровь. После этого МИД Израиля вызвал посла РФ Анатолия Викторова на встречу. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Главный раввин России Берл Лазар призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова извиниться за слова о еврейской крови Адольфа Гитлера. Лазар считает, что министру необходимо признать ошибку. «Я не считаю себя вправе давать советы главе российской дипломатии. Но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал свою ошибку», — передает слова Лазара Jewish Telegraphic Agency. Ранее Лавров сказал, что факт еврейского происхождения президента Украины Владимира Зеленского не противоречит наличию нацизма в этой стране. «Самые ярые антисемиты, как правило, — евреи», — сказал глава МИД России. Он также предположил, что у Гитлера была еврейская кровь. После этого МИД Израиля вызвал посла РФ Анатолия Викторова на встречу.