Масштаб пожаров в регионе может быть связан с действиями людей, ответственных за содержание леса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском районе Курганской области в лесу годами лежат поваленные деревья, которые не убирают люди, ответственные за участки. Такая захламленность может быстро увеличить площадь пожара. Об этом URA.RU сообщил бывший сотрудник областного департамента природных ресурсов и отметил, что такая ситуация наблюдается и в других муниципалитетах.

«В лесу кучи хвороста еще с пожара 2004 года, завалы, валежник. Лес захламлен так, что, когда огонь заходит в такие участки, а они повсеместно, начинаются проблемы. Чистка леса — прямая обязанность арендаторов. На фото ветровалы. Арендатору леса они не нужны, и гнать технику из-за нескольких сосен он не будет», — рассказал источник.

На момент написания новости, URA.RU не удалось связаться с арендаторами лесных участков для заготовки древесины в Кетовском районе, указанными на сайте областного департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов. У одного из них не был указан контактный номер телефона, до второго не удалось дозвониться по указанным на сайте номерам телефонов. Одна из предпринимательниц, арендующая участок леса в этом районе для рекреационных целей, объяснила URA.RU, что представители ее организации постоянно следят за чистотой арендованной территории.

URA.RU направило запрос по теме в областной департамент информационной и внутренней политики, отвечающий за взаимодействие с остальными ведомствами правительства региона. В департаменте подтвердили, что получили запрос.

В Курганской области наблюдаются самые крупные пожары в России. Их тушением занимаются более 1000 специалистов.

По словам источника, некоторые поваленные деревья лежат в лесу с 2004 года Фото: читатель URA.RU

Источник отметил, что за содержание территории отвечают арендаторы лесных участков Фото: читатель URA.RU

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