В Кургане директор завода, основанного при царе, идет на выборы

На предварительное голосование ЕР перед довыборами в курганскую гордуму идет промышленник (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генеральный директор завода «Кургансельмаш» (КСМ) Кирилл Гринюк стал кандидатом предварительного голосования «Единой России» перед довыборами в гордуму Кургана. Руководителя предприятия, которое было основано при царе Николае II, зарегистрировал оргкомитет. Информация о новом кандидате размещена на сайте предварительного голосования.

«Гринюк Кирилл Петрович. Избирательный округ № 1. Сторонник партии», — указано в карточке. Промышленник родился в 1983 году в Кургане. В 2005 году окончил Курганский государственный университет по специальности «экономика».

Ранее URA.RU сообщало, что первым кандидатом предварительного голосования «Единой России» перед довыборами в Курганскую городскую думу стал Кирилл Герасимов. Также документы подали студенты Денис Сурин и Михаил Тушин. Предварительное голосование ЕР пройдет с 23 по 29 мая. Победителей партия выдвинет кандидатами на довыборы по одномандатным округам №1 и №6. Они состоятся в сентябре.

По данным открытых источников, КСМ берет начало с механической мастерской, основанной в 1900 году. В 1904 году в Кургане был открыт чугунно-меднолитейный и механический завод инженера Сергея Балакшина, производивший оборудование для маслодельных артелей и заводов, сельхозмашин и водяных турбин, получивший в советское время название «Кургансельмаш».