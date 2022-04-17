Два курганских студента заявились на новые выборы в гордуму

На предварительном голосовании «Единой России» появились новые претенденты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новыми кандидатами предварительного голосования «Единой России» перед довыборами в Курганскую городскую думу стали два студента — Денис Сурин и Михаил Тушин. Они выдвинулись по избирательным округам №6 и №1 соответственно, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального отделения партии.

«Сурин Денис Сергеевич. Курганская область. Избирательный округ № 6. Член партии. Тушин Михаил Иванович. Курганская область. Избирательный округ № 1. Сторонник партии», — указано в карточках кандидатов, которые опубликованы на сайте предварительного голосования.

Сурин родился в Кургане в 2002 году. Учится в Курганском государственном университете, является заместителем директора некоммерческой организации «Центр обучения безопасности труда». Возглавляет городское отделение «Молодой гвардии Единой России». Ранее подавал документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании перед выборами в гордуму по округу №5. В январе выдвигался на пост секретаря местного отделения ЕР, но тогда победа досталась председателю гордумы Игорю Прозорову.

Тушин родился в 2003 году в Кургане. Учится в Курганском государственном колледже.

Ранее URA.RU сообщало, что первым кандидатом предварительного голосования «Единой России» перед довыборами в Курганскую городскую думу стал Кирилл Герасимов. Он выдвинулся по избирательному округу №1. Предварительное голосование пройдет с 23 по 29 мая. Победителей партия выдвинет кандидатами на довыборы. Довыборы в гордуму Кургана по одномандатным округам №1 и №6 пройдут в сентябре.

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