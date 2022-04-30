Жительница ЯНАО ищет секрет записи на прием к врачу

Горожане не могут записаться к узким специлистам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) опубликовала пост, в котором попросила раскрыть секрет записи к эндокринологу. Информация размещена в соцсети «Вконтакте».

«Может кто-нибудь откроет секрет, как попасть к эндокринологу? Колл-центр не записывает, говорят подходить в регистратуру, в регистратуре говорят звонить в колл-центр завтра после 10:00. В 10:00 в колл-центре говорят: все занято. В приемной главного врача сказали, что ничем помочь не могут, и бросили трубку», — пишет пользователь Светлана Яковлева в паблике «Лабытнанги Info».

«У этих врачей всегда записи нет», — сообщила Анастасия Бунина в комментариях. Юлия Туинова поделилась, что с записью к стоматологу возникают такие же сложности.

Валерий Саблин уточнил, что расписание на неделю выкладывают в пятницу в полночь. Свободные окна занимают за несколько часов.

URA.RU направило запрос в Лабытнангскую городскую больницу с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что жители Губкинского не могут попасть к дерматологу, поскольку в городе работает один специалист. В Надыме пациенты, стоящие на учете у онколога, не могут записаться на прием из-за технических сбоев, происходящий при электронной записи.