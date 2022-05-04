Глава ОПЕК: замены нефти России нет

04 мая 2022 в 18:51 Размер текста - 17 +

Генсек ОПЕК заявил, что свободных мощностей для замены российской нефти в мире нет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В мире нет свободных мощностей, чтобы заменить объемы экспортируемой из России нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил источник со ссылкой на слова генерального секретаря Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Баркиндо. «Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок», — передает ТАСС слова генсека со ссылкой на источник. По его словам, конфликт РФ и Украины усугубил неопределенности на мировом рынке. «И Россия, и Украина являются ключевыми мировыми экспортерами, в том числе, необходимых сельскохозяйственных товаров», — подытожил Баркиндо. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. При этом все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий в ЕС нет единства решения по этому вопросу. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

В мире нет свободных мощностей, чтобы заменить объемы экспортируемой из России нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил источник со ссылкой на слова генерального секретаря Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Баркиндо. «Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует. Его потенциальную потерю из-за санкций или добровольных ограничений определенно ощутит энергетический рынок», — передает ТАСС слова генсека со ссылкой на источник. По его словам, конфликт РФ и Украины усугубил неопределенности на мировом рынке. «И Россия, и Украина являются ключевыми мировыми экспортерами, в том числе, необходимых сельскохозяйственных товаров», — подытожил Баркиндо. Страны ЕС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации на Украине, которая проходит с 24 февраля. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена России. При этом все предыдущие санкции имели негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи. Из-за этих последствий в ЕС нет единства решения по этому вопросу.