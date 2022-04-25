Депутат тюменской облдумы построит второй мост через Обь

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Дебаты Единой России. Тюмень, руссу николай
Компания Николая Руссу выиграла конкурс на строительство моста через Обь Фото:

Компания «Мострострой-11», генеральным директором которой является депутат Тюменской областной Думы Николай Руссу, будет строить второй мост через Обь в районе Сургута. Информация о результатах проведения аукциона опубликована на сайте госзакупок.

«Поставщик — акционерное общество «Мостострой-11», — указано на сайте госзакупок. Окончательная цена контракта составила 60,9 млрд рублей. Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев прежде в интервью URA.RU рассказывал, что заключение контракта планируется осуществить в мае.

Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу сделать все возможное, чтобы сократить сроки строительства этого моста. Такое распоряжение он дал после консультаций с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

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Компания «Мострострой-11», генеральным директором которой является депутат Тюменской областной Думы Николай Руссу, будет строить второй мост через Обь в районе Сургута. Информация о результатах проведения аукциона опубликована на сайте госзакупок. «Поставщик — акционерное общество «Мостострой-11», — указано на сайте госзакупок. Окончательная цена контракта составила 60,9 млрд рублей. Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев прежде в интервью URA.RU рассказывал, что заключение контракта планируется осуществить в мае. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу сделать все возможное, чтобы сократить сроки строительства этого моста. Такое распоряжение он дал после консультаций с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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