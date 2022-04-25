Депутат тюменской облдумы построит второй мост через Обь

25 апреля 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Компания Николая Руссу выиграла конкурс на строительство моста через Обь Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Компания «Мострострой-11», генеральным директором которой является депутат Тюменской областной Думы Николай Руссу, будет строить второй мост через Обь в районе Сургута. Информация о результатах проведения аукциона опубликована на сайте госзакупок. «Поставщик — акционерное общество «Мостострой-11», — указано на сайте госзакупок. Окончательная цена контракта составила 60,9 млрд рублей. Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев прежде в интервью URA.RU рассказывал, что заключение контракта планируется осуществить в мае. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу сделать все возможное, чтобы сократить сроки строительства этого моста. Такое распоряжение он дал после консультаций с губернатором ХМАО Натальей Комаровой. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Компания «Мострострой-11», генеральным директором которой является депутат Тюменской областной Думы Николай Руссу, будет строить второй мост через Обь в районе Сургута. Информация о результатах проведения аукциона опубликована на сайте госзакупок. «Поставщик — акционерное общество «Мостострой-11», — указано на сайте госзакупок. Окончательная цена контракта составила 60,9 млрд рублей. Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев прежде в интервью URA.RU рассказывал, что заключение контракта планируется осуществить в мае. Ранее URA.RU сообщало, что заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу сделать все возможное, чтобы сократить сроки строительства этого моста. Такое распоряжение он дал после консультаций с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.