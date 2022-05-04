Польша начала получать российский газ через друзей

04 мая 2022 в 19:41 Размер текста - 17 +

Польша начала получать российский газ через виртуальный реверс из Европы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Россия отказалась продавать газ за валюту Польша закачивает в свои хранилища газ, который получает по виртуальному реверсу из стран-партнеров Италии и Франции. Об этом рассказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. «Со 2 мая Германия прекратила физический реверс российского топлива по газопроводу „Ямал — Европа“. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору», — приводятся слова Куприянова в telegram-канале «Газпром». Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал президент России Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива Польше и Болгарии — обе страны отказались платить за него в рублях. В Еврокомиссии сочли это решение нарушением Россией газовых контрактов и попыткой расколоть ЕС. В Венгрии заявили, что не откажутся от газа и нефти из РФ. Аналитик Игорь Юшков заявил, что европейцы не смогут решиться на эмбарго на российский газ, передает RT. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Польша закачивает в свои хранилища газ, который получает по виртуальному реверсу из стран-партнеров Италии и Франции. Об этом рассказал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. «Со 2 мая Германия прекратила физический реверс российского топлива по газопроводу „Ямал — Европа“. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору», — приводятся слова Куприянова в telegram-канале «Газпром». Поручение об оплате газа в рублях 23 марта дал президент России Владимир Путин. Это стало ответом на антироссийские санкции Евросоюза. Президент заявил, что в противном случае Россия перестанет поставлять газ. 27 апреля «Газпром» прекратил экспорт топлива Польше и Болгарии — обе страны отказались платить за него в рублях. В Еврокомиссии сочли это решение нарушением Россией газовых контрактов и попыткой расколоть ЕС. В Венгрии заявили, что не откажутся от газа и нефти из РФ. Аналитик Игорь Юшков заявил, что европейцы не смогут решиться на эмбарго на российский газ, передает RT.