Coca-Cola допускает полный уход с рынка России

04 мая 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

Coca-Cola допустила окончательный уход из России Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компания Coca-Cola может окончательно уйти с российского рынка. Соответствующее заявление сделал глава компании Джеймс Куинси. Это произойдет в том случае, если спецоперация России на Украине затянется. «Coca-Cola допускает, что бизнес в стране в какой-то момент полностью исчезнет, если спецоперация на Украине затянется. Предприятие не стало отказываться от продаж в России, из-за чего столкнулось с критикой в свой адрес. Однако сомнительно то, что подобные действия бизнеса могут оказывать давление на власти. Символизм — это важно, но решающим фактором он не станет», — передает The Wall Street Journal слова Куинси. Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России два месяца назад. Это произошло после начала спецоперации на Украине. Против РФ ввели санкции, а иностранные компании начала заявлять о своем уходе с российского рынка. Также производитель и дистрибьютор продукции компании Coca-Cola HBC сообщал о повышении цен на продукцию с 14 марта. Стоимость на газированные напитки возросла 15%, цена соков на 19%, а кофе — на 30%, передает «Царьград». Общественники попросили Федеральную антимонопольную службу и Генеральную прокуратуру проверить компанию Coca-Cola на обоснованность повышения цен, сообщает телеканал 360. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Компания Coca-Cola может окончательно уйти с российского рынка. Соответствующее заявление сделал глава компании Джеймс Куинси. Это произойдет в том случае, если спецоперация России на Украине затянется. «Coca-Cola допускает, что бизнес в стране в какой-то момент полностью исчезнет, если спецоперация на Украине затянется. Предприятие не стало отказываться от продаж в России, из-за чего столкнулось с критикой в свой адрес. Однако сомнительно то, что подобные действия бизнеса могут оказывать давление на власти. Символизм — это важно, но решающим фактором он не станет», — передает The Wall Street Journal слова Куинси. Компания Coca-Cola объявила о приостановке своей работы в России два месяца назад. Это произошло после начала спецоперации на Украине. Против РФ ввели санкции, а иностранные компании начала заявлять о своем уходе с российского рынка. Также производитель и дистрибьютор продукции компании Coca-Cola HBC сообщал о повышении цен на продукцию с 14 марта. Стоимость на газированные напитки возросла 15%, цена соков на 19%, а кофе — на 30%, передает «Царьград». Общественники попросили Федеральную антимонопольную службу и Генеральную прокуратуру проверить компанию Coca-Cola на обоснованность повышения цен, сообщает телеканал 360.