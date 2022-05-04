Жители Нижнего Тагила пожаловались на мошенницу, которая собирали деньги, представляясь сотрудником газовой компании. Об этом сообщили очевидцы.
«С верхних этажей эта предприимчивая дама уже успела собрать у доверчивых стариков по 7100 рублей. Потом она дошла до меня, выслушав все ее сказки-присказки, я тут же позвонила „Газекс“ [газовая компания] и полицию. Приехали сотрудники правопорядка, которые забрали эту аферистку в ОП № 17», — рассказала тагильчанка сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».
На кадрах видно, как лжесотрудница газовой компании заходит в квартиру к пенсионерке и предлагает услуги по замене газового оборудования. На шум собрались жильцы соседних квартир, после чего мошенницу передали сотрудникам полиции.
Ранее URA.RU сообщало о екатеринбуржце, который отдал три миллиона рублей лжебанкирам. Также мы рассказывали о мошенниках, обманувших пенсионеров под предлогом «сын попал в аварию».
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