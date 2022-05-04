В Нижнем Тагиле лжегазовики обманули целый подъезд многоэтажки. Видео

05 мая 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Лжегазовики обманули пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Нижнего Тагила пожаловались на мошенницу, которая собирали деньги, представляясь сотрудником газовой компании. Об этом сообщили очевидцы. «С верхних этажей эта предприимчивая дама уже успела собрать у доверчивых стариков по 7100 рублей. Потом она дошла до меня, выслушав все ее сказки-присказки, я тут же позвонила „Газекс“ [газовая компания] и полицию. Приехали сотрудники правопорядка, которые забрали эту аферистку в ОП № 17», — рассказала тагильчанка сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как лжесотрудница газовой компании заходит в квартиру к пенсионерке и предлагает услуги по замене газового оборудования. На шум собрались жильцы соседних квартир, после чего мошенницу передали сотрудникам полиции. Ранее URA.RU сообщало о екатеринбуржце, который отдал три миллиона рублей лжебанкирам. Также мы рассказывали о мошенниках, обманувших пенсионеров под предлогом «сын попал в аварию». Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Жители Нижнего Тагила пожаловались на мошенницу, которая собирали деньги, представляясь сотрудником газовой компании. Об этом сообщили очевидцы. «С верхних этажей эта предприимчивая дама уже успела собрать у доверчивых стариков по 7100 рублей. Потом она дошла до меня, выслушав все ее сказки-присказки, я тут же позвонила „Газекс“ [газовая компания] и полицию. Приехали сотрудники правопорядка, которые забрали эту аферистку в ОП № 17», — рассказала тагильчанка сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как лжесотрудница газовой компании заходит в квартиру к пенсионерке и предлагает услуги по замене газового оборудования. На шум собрались жильцы соседних квартир, после чего мошенницу передали сотрудникам полиции. Ранее URA.RU сообщало о екатеринбуржце, который отдал три миллиона рублей лжебанкирам. Также мы рассказывали о мошенниках, обманувших пенсионеров под предлогом «сын попал в аварию».