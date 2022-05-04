04 мая 2022

В Нижнем Тагиле лжегазовики обманули целый подъезд многоэтажки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Цены на пиво и колбасы. Курган, жилой дом, подъезд, дом
Лжегазовики обманули пенсионеров Фото:

Жители Нижнего Тагила пожаловались на мошенницу, которая собирали деньги, представляясь сотрудником газовой компании. Об этом сообщили очевидцы.

«С верхних этажей эта предприимчивая дама уже успела собрать у доверчивых стариков по 7100 рублей. Потом она дошла до меня, выслушав все ее сказки-присказки, я тут же позвонила „Газекс“ [газовая компания] и полицию. Приехали сотрудники правопорядка, которые забрали эту аферистку в ОП № 17», — рассказала тагильчанка сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как лжесотрудница газовой компании заходит в квартиру к пенсионерке и предлагает услуги по замене газового оборудования. На шум собрались жильцы соседних квартир, после чего мошенницу передали сотрудникам полиции.

Ранее URA.RU сообщало о екатеринбуржце, который отдал три миллиона рублей лжебанкирам. Также мы рассказывали о мошенниках, обманувших пенсионеров под предлогом «сын попал в аварию».

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Жители Нижнего Тагила пожаловались на мошенницу, которая собирали деньги, представляясь сотрудником газовой компании. Об этом сообщили очевидцы. «С верхних этажей эта предприимчивая дама уже успела собрать у доверчивых стариков по 7100 рублей. Потом она дошла до меня, выслушав все ее сказки-присказки, я тут же позвонила „Газекс“ [газовая компания] и полицию. Приехали сотрудники правопорядка, которые забрали эту аферистку в ОП № 17», — рассказала тагильчанка сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, как лжесотрудница газовой компании заходит в квартиру к пенсионерке и предлагает услуги по замене газового оборудования. На шум собрались жильцы соседних квартир, после чего мошенницу передали сотрудникам полиции. Ранее URA.RU сообщало о екатеринбуржце, который отдал три миллиона рублей лжебанкирам. Также мы рассказывали о мошенниках, обманувших пенсионеров под предлогом «сын попал в аварию».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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