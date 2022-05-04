Вандалы в Асбесте сломали забор не открывшегося веревочного парка

05 мая 2022 в 06:44 Размер текста - 17 +

Организаторам мешают во второй раз Фото: Альбина Золотухина © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) вандалы продолжают мешать открытию веревочного парка, организаторам приходится восстанавливать забор во второй раз. Об этом заявил представитель Асбесткого отделения «Молодая Гвардия Единой России» Илья Потанин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Организаторы и строители парка Настя и Женя за свои личные деньги пытаются сделать что-то полезное и яркое в Асбесте, но в итоге вынуждены думать не о развитии, а о том, как бы сохранить то, что уже построено. Да, теперь на объекте в ночное время подключено освещение, работает охрана. И все равно пытаются испортить. Что еще сделать? Поставить вышки с часовыми и овчарками?», — возмущен Потанин. Открытию парка мешают не в первый раз. Ночью 30 апреля через ограждение парка перелезли двое пьяных мужчин и продолжили распивать алкоголь на территории веревочного парка. После инцидента строители решили усилить безопасность объекта, наняв охрану и подключив ночное освещение. Ранее URA.RU сообщало о вандализме екатеринбургских подростков, которые потушили вечный огонь. Также мы рассказывали о охраннике Ельцин центра, который дорисовал картину ученицы Малевича. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

В Асбесте (Свердловская область) вандалы продолжают мешать открытию веревочного парка, организаторам приходится восстанавливать забор во второй раз. Об этом заявил представитель Асбесткого отделения «Молодая Гвардия Единой России» Илья Потанин на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Организаторы и строители парка Настя и Женя за свои личные деньги пытаются сделать что-то полезное и яркое в Асбесте, но в итоге вынуждены думать не о развитии, а о том, как бы сохранить то, что уже построено. Да, теперь на объекте в ночное время подключено освещение, работает охрана. И все равно пытаются испортить. Что еще сделать? Поставить вышки с часовыми и овчарками?», — возмущен Потанин. Открытию парка мешают не в первый раз. Ночью 30 апреля через ограждение парка перелезли двое пьяных мужчин и продолжили распивать алкоголь на территории веревочного парка. После инцидента строители решили усилить безопасность объекта, наняв охрану и подключив ночное освещение. Ранее URA.RU сообщало о вандализме екатеринбургских подростков, которые потушили вечный огонь. Также мы рассказывали о охраннике Ельцин центра, который дорисовал картину ученицы Малевича.