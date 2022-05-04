Кадыров доложил о полном освобождении поселка Светличное в ЛНР

05 мая 2022 в 06:16 Размер текста - 17 +

Кадыров доложил о полном освобождении поселков Светлое и Нижнее Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Чеченский спецназ полностью освободил поселок Светличное в Луганской народной республики (ЛНР) от украинских боевиков. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Полностью освобожден населенный пункт Светличное. Благодаря слаженным действиям чеченских бойцов <…> стало возможным взятие под абсолютный контроль очередной территории, где бесчинствовали бандиты», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, сейчас в поселке «завершается зачистка». Кроме того, российские спецподразделения заняли первые кварталы поселка Нижнее. Теперь на освобожденных территориях будут проводиться гуманитарные мероприятия. «Мы сделаем все, чтобы максимально быстро восстановить нормальную жизнь как в Светличном, так и в других районах Донбасса», — заключил Кадыров. 25 апреля Кадыров объявил об освобождении Рубежного от националистов. Как утверждал глава Чечни, в этот день последняя группа бандеровцев бросила свои укрепления и покинула поле боя. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Вооруженные силы РФ уже заняли всю Херсонскую область. В конце апреля под контроль российской армии перешел Мариуполь. Сейчас в городе стала налаживаться мирная жизнь. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Чеченский спецназ полностью освободил поселок Светличное в Луганской народной республики (ЛНР) от украинских боевиков. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Полностью освобожден населенный пункт Светличное. Благодаря слаженным действиям чеченских бойцов <…> стало возможным взятие под абсолютный контроль очередной территории, где бесчинствовали бандиты», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По его словам, сейчас в поселке «завершается зачистка». Кроме того, российские спецподразделения заняли первые кварталы поселка Нижнее. Теперь на освобожденных территориях будут проводиться гуманитарные мероприятия. «Мы сделаем все, чтобы максимально быстро восстановить нормальную жизнь как в Светличном, так и в других районах Донбасса», — заключил Кадыров. 25 апреля Кадыров объявил об освобождении Рубежного от националистов. Как утверждал глава Чечни, в этот день последняя группа бандеровцев бросила свои укрепления и покинула поле боя. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Вооруженные силы РФ уже заняли всю Херсонскую область. В конце апреля под контроль российской армии перешел Мариуполь. Сейчас в городе стала налаживаться мирная жизнь.