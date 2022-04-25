Кадыров объявил об освобождении Рубежного от националистов

Российские военные зачищают подвалы и жилые дома Рубежного от националистов, заявил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие полностью освободили город Рубежное в Луганской народной республике от националистов. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, последняя группа бандеровцев бросила свои укрепления и покинула поле боя.

«Мой брат, ответственный за Луганское направление, помощник Главы ЧР Апты Алаудинов сообщает о полном освобождении города Рубежное от украинских националистов. Спецподразделения „Ахмат“ совместно с разведподразделениями 2-го армейского корпуса ЛНР атаковали последние позиции украинцев в городе, нанеся им огромные потери. Последняя группа бандеровцев бросила свои укрепленные позиции и спешно покинула линию боевых действий», — написал Рамзан Кадыров в своем telegram-канале.

По словам главы Чечни, сейчас российские военнослужащие и народная милиция ЛНР зачищают подвальные и жилые помещения Рубежного. Ранее стало известно, что украинские войска покинули «треугольник» Рубежного, Северодонецка и Лисичанска. Об это сообщал «ЛуганскИнформЦентр». Лисичанск и Северодонецк остаются единственными городами в Луганской области, которые все еще находятся под контролем Киева.

Ранее под контроль ЛНР перешел город Кременная, расположенный в Северодонецком районе. По данным оборонного ведомства республики, националисты покидали его в спешке, бросив позиции и бронетехнику.

Россия проводит на Украине спецоперацию. Российский лидер Владимир Путин заявлял, что целями стали денацификация и демилитаризация, а не оккупация. Военнослужащие РФ предотвратили запланированное нападение на Донбасс. Армии РФ удалось перехватить материалы, в которых сообщалось о планах Украины начать вторжение в марте.

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