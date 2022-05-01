Володин призвал отбирать иностранные активы в России

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран. Он представил данное решение в качестве ответа на передачу конгрессом США Украине замороженные средства российских компаний и граждан.
«В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны», — написал Володин в своем telegram-канале.
Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В странах Запада начали конфисковывать имущество россиян, которые попали под санкции. В Кремле назвали действия США и стран Запада «бандитизмом» и «грабежом». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что санкции Запада являются покушением на экономические ценности во всем мире. При этом Канада также хочет передать конфискованные у россиян активы украинских беженцам.
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран. Он представил данное решение в качестве ответа на передачу конгрессом США Украине замороженные средства российских компаний и граждан. «В этой связи правильно в отношении находящегося на территории Российской Федерации бизнеса, владельцы которого из недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами: конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направить на развитие нашей страны», — написал Володин в своем telegram-канале. Санкции в отношении России ввели после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В странах Запада начали конфисковывать имущество россиян, которые попали под санкции. В Кремле назвали действия США и стран Запада «бандитизмом» и «грабежом». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что санкции Запада являются покушением на экономические ценности во всем мире. При этом Канада также хочет передать конфискованные у россиян активы украинских беженцам.