Власти Германии заявили о риске дефицита бензина из-за санкций

05 мая 2022 в 04:47 Размер текста - 17 +

Германия рискует остаться без бензина в случае эмбарго на нефть РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Восток Германии может столкнуться с дефицитом бензина из-за эмбарго на российскую нефть. С таким предупреждением выступил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. «К сожалению, нельзя исключать, что действительно возникнет дефицит. Мы сможем решить это, но может произойти так, что ограниченное количество времени будет слишком мало нефти и потому слишком мало бензина», — заявил Хабек в эфире RTL Direkt. Министр добавил, что власти страны работают над тем, «чтобы этого не произошло». Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Сейчас ЕС занимается разработкой шестого пакета санкций, который будет включать поэтапный отказ от нефти РФ. Однако негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в США, а также странах Евросоюза. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис и потери миллионов рабочих мест в случае эмбарго на поставки российского газа. Сообщалось, что из-за санкций против РФ в Германии рекордно возросли цены местных производителей. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия успешно справилась с беспрецедентным давлением со стороны западных стран. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Восток Германии может столкнуться с дефицитом бензина из-за эмбарго на российскую нефть. С таким предупреждением выступил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. «К сожалению, нельзя исключать, что действительно возникнет дефицит. Мы сможем решить это, но может произойти так, что ограниченное количество времени будет слишком мало нефти и потому слишком мало бензина», — заявил Хабек в эфире RTL Direkt. Министр добавил, что власти страны работают над тем, «чтобы этого не произошло». Страны Запада ввели жесткие санкции против России после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Сейчас ЕС занимается разработкой шестого пакета санкций, который будет включать поэтапный отказ от нефти РФ. Однако негативные последствия, такие как рост цен, наблюдаются и в США, а также странах Евросоюза. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц предрек мощный экономический кризис и потери миллионов рабочих мест в случае эмбарго на поставки российского газа. Сообщалось, что из-за санкций против РФ в Германии рекордно возросли цены местных производителей. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия успешно справилась с беспрецедентным давлением со стороны западных стран.