Байден собирается направить изъятые активы россиян на Украину

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США планируют направить конфискованные средства РФ на помощь Украине Фото:
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Президент США Джо Байден представит инициативу, позволяющую изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Белого дома.

«Сегодня, в соответствии со своей дополнительной просьбой к Конгрессу поддержать Украину, президент Байден направит предложение о масштабном законодательном пакете, который укрепит полномочия правительства Соединенных Штатов по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности за действия президента Путина на Украине», — сообщили на сайте Белого дома.

Законопроект содержит предложения по созданию новых органов для конфискации имущества российских олигархов, пояснили в ведомстве. Это позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины.

Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные с конфискованных активов, связанных с Россией. До этого, в рамках масштабных антироссийских санкций, наложенных странами Евросоюза, США, Канадой, Японией и рядом других государств из-за спецоперации на Украине, за границей стали замораживать активы россиян и российских компаний.

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Президент США Джо Байден представит инициативу, позволяющую изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Белого дома. «Сегодня, в соответствии со своей дополнительной просьбой к Конгрессу поддержать Украину, президент Байден направит предложение о масштабном законодательном пакете, который укрепит полномочия правительства Соединенных Штатов по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности за действия президента Путина на Украине», — сообщили на сайте Белого дома. Законопроект содержит предложения по созданию новых органов для конфискации имущества российских олигархов, пояснили в ведомстве. Это позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины. Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные с конфискованных активов, связанных с Россией. До этого, в рамках масштабных антироссийских санкций, наложенных странами Евросоюза, США, Канадой, Японией и рядом других государств из-за спецоперации на Украине, за границей стали замораживать активы россиян и российских компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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