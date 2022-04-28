Байден собирается направить изъятые активы россиян на Украину

28 апреля 2022 в 17:33 Размер текста - 17 +

США планируют направить конфискованные средства РФ на помощь Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент США Джо Байден представит инициативу, позволяющую изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Белого дома. «Сегодня, в соответствии со своей дополнительной просьбой к Конгрессу поддержать Украину, президент Байден направит предложение о масштабном законодательном пакете, который укрепит полномочия правительства Соединенных Штатов по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности за действия президента Путина на Украине», — сообщили на сайте Белого дома. Законопроект содержит предложения по созданию новых органов для конфискации имущества российских олигархов, пояснили в ведомстве. Это позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины. Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные с конфискованных активов, связанных с Россией. До этого, в рамках масштабных антироссийских санкций, наложенных странами Евросоюза, США, Канадой, Японией и рядом других государств из-за спецоперации на Украине, за границей стали замораживать активы россиян и российских компаний. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Президент США Джо Байден представит инициативу, позволяющую изымать активы российских бизнесменов в пользу Украины. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Белого дома. «Сегодня, в соответствии со своей дополнительной просьбой к Конгрессу поддержать Украину, президент Байден направит предложение о масштабном законодательном пакете, который укрепит полномочия правительства Соединенных Штатов по привлечению российского правительства и российских олигархов к ответственности за действия президента Путина на Украине», — сообщили на сайте Белого дома. Законопроект содержит предложения по созданию новых органов для конфискации имущества российских олигархов, пояснили в ведомстве. Это позволит правительству использовать вырученные средства для поддержки Украины. Ранее конгресс США одобрил законопроект, разрешающий отправлять Киеву средства, вырученные с конфискованных активов, связанных с Россией. До этого, в рамках масштабных антироссийских санкций, наложенных странами Евросоюза, США, Канадой, Японией и рядом других государств из-за спецоперации на Украине, за границей стали замораживать активы россиян и российских компаний.