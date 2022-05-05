На трассе Курган — Челябинск появятся два пешеходных моста

05 мая 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

Предыдущий пешеходный мост в Курганской области дважды сносили грузовики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на трассе «Иртыш» в Мишкинском районе построят два надземных перехода. Об этом 5 мая URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Для повышения уровня безопасности дорожного движения на ремонтируемых участках установят 7,5 км электроосвещения со светодиодными лампами. Возведут два надземных пешеходных перехода вблизи сел Гладышево и Восход, построят посадочные площадки для общественного транспорта, смонтируют новые автопавильоны», — рассказали в пресс-службе. Во время ремонта более 50 км трассы расширят до четырех полос. Сейчас капитальный ремонт ведется на участках 151 км — 166 км и 180 км — 190 км в Мишкинском районе, которые планируют открыть в 2023 году. Остальные участки хотят отремонтировать в 2025 году. Из-за ремонта на участках установили временное ограничение скорости до 50 км/ч и организовали реверсивное движение. Ранее стало известно, что некоторые участки трассы будут ремонтировать до 20 ноября 2023 года. Первый пешеходный мост в Курганской области установили в конце августа 2020 года на 254-м километре трассы Р-254 «Иртыш». Через несколько дней после открытия он рухнул из-за того, что водитель грузовика «по собственной неосторожности и своей невнимательности нажал на кнопку подъема кузова». Через год тот же мост обрушился из-за того, что водитель самосвала не опустил кузов. В обоих случаях никто из людей не пострадал. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» .

В Курганской области на трассе «Иртыш» в Мишкинском районе построят два надземных перехода. Об этом 5 мая URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «Для повышения уровня безопасности дорожного движения на ремонтируемых участках установят 7,5 км электроосвещения со светодиодными лампами. Возведут два надземных пешеходных перехода вблизи сел Гладышево и Восход, построят посадочные площадки для общественного транспорта, смонтируют новые автопавильоны», — рассказали в пресс-службе. Во время ремонта более 50 км трассы расширят до четырех полос. Сейчас капитальный ремонт ведется на участках 151 км — 166 км и 180 км — 190 км в Мишкинском районе, которые планируют открыть в 2023 году. Остальные участки хотят отремонтировать в 2025 году. Из-за ремонта на участках установили временное ограничение скорости до 50 км/ч и организовали реверсивное движение. Ранее стало известно, что некоторые участки трассы будут ремонтировать до 20 ноября 2023 года. Первый пешеходный мост в Курганской области установили в конце августа 2020 года на 254-м километре трассы Р-254 «Иртыш». Через несколько дней после открытия он рухнул из-за того, что водитель грузовика «по собственной неосторожности и своей невнимательности нажал на кнопку подъема кузова». Через год тот же мост обрушился из-за того, что водитель самосвала не опустил кузов. В обоих случаях никто из людей не пострадал.