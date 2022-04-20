Трассу Курган-Челябинск будут ремонтировать полтора года

20 апреля 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Капитальный ремонт проводят на участках трассы «Иртыш» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Мишкинском районе Курганской области на участках трассы «Иртыш» из-за капремонта до 20 ноября 2023 года будет ограничено движение. Об этом 20 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «На автомобильной дороге федерального значения Р-254 „Иртыш“ в Курганской области стартовали работы по капитальному ремонту с расширением до четырех полос движения. В связи с проведением ремонтных работ на участках 151 км — 166 км и 180 км — 190 км (Курганская область, Мишкинский район) вводится временное ограничение движения транспортных средств», — рассказали в пресс-службе. С 20 апреля 2022 года до 20 ноября 2023 года на этих участках снижена скорость и организовано реверсивное движение. Автомобилистов попросили учесть эту информацию при планировании своего маршрута. В 2021 году другой участок трассы «Иртыш» в Курганской области ремонтировали полгода. В прошлом году в регионе планировали капитально отремонтировать 38 километров федеральных дорог. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Мишкинском районе Курганской области на участках трассы «Иртыш» из-за капремонта до 20 ноября 2023 года будет ограничено движение. Об этом 20 апреля URA.RU сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал». «На автомобильной дороге федерального значения Р-254 „Иртыш“ в Курганской области стартовали работы по капитальному ремонту с расширением до четырех полос движения. В связи с проведением ремонтных работ на участках 151 км — 166 км и 180 км — 190 км (Курганская область, Мишкинский район) вводится временное ограничение движения транспортных средств», — рассказали в пресс-службе. С 20 апреля 2022 года до 20 ноября 2023 года на этих участках снижена скорость и организовано реверсивное движение. Автомобилистов попросили учесть эту информацию при планировании своего маршрута. В 2021 году другой участок трассы «Иртыш» в Курганской области ремонтировали полгода. В прошлом году в регионе планировали капитально отремонтировать 38 километров федеральных дорог.