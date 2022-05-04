Путин наградил мэра Екатеринбурга медалью

05 мая 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

Для Алексея Орлова это первая государственная награда Фото: Анна Майорова © URA.RU Президент России Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий указ, подписанный 4 мая, опубликован на портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Орлова Алексея Валерьевича», — говорится в документе. Для Орлова это первая госнаграда РФ (ранее были только благодарности от главы государства). На посту мэра Екатеринбурга он работает с декабря 2020 года. До этого Орлов трудился в свердловском правительстве — сначала в статусе замглавы кабмина, а впоследствии — в статусе первого замгубернатора. Кроме того, в его послужном списке — руководящие должности в администрации Тюмени и Тобольска, а также управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленобласти. В 1993—2005 годах Орлов служил в МВД. В декабре 2021-го Путин включил Орлова в президентский совет по стратегическому развитию и нацпроектам. URA.RU Орлов рассказывал, что его миссия в этом органе — высказывать предложения по развитию российских мегаполисов. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Президент России Владимир Путин наградил мэра Екатеринбурга Алексея Орлова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий указ, подписанный 4 мая, опубликован на портале правовой информации. «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени Орлова Алексея Валерьевича», — говорится в документе. Для Орлова это первая госнаграда РФ (ранее были только благодарности от главы государства). На посту мэра Екатеринбурга он работает с декабря 2020 года. До этого Орлов трудился в свердловском правительстве — сначала в статусе замглавы кабмина, а впоследствии — в статусе первого замгубернатора. Кроме того, в его послужном списке — руководящие должности в администрации Тюмени и Тобольска, а также управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленобласти. В 1993—2005 годах Орлов служил в МВД. В декабре 2021-го Путин включил Орлова в президентский совет по стратегическому развитию и нацпроектам. URA.RU Орлов рассказывал, что его миссия в этом органе — высказывать предложения по развитию российских мегаполисов.