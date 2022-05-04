04 мая 2022
03 мая 2022

Глава депздрава ХМАО оперирует больных в Мариуполе

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение губернатором ХМАО Натальи Комаровой и представителей общественных организаций нового здания городской поликлиники №4, добровольский алексей
Алексей Добровольский 17 лет отработал хирургом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время отпуска оперирует пациентов в Мариуполе. Об этом URA.RU рассказала руководитель регионального штаба добровольцев Гуманитарного корпуса Светлана Басова.

«Алексей Добровольский вместе с Дмитрием Гарайсом [главврач сургутской травматологической больницы] проводят операции в Мариупольской больнице как обычные хирурги. Вместе с ними на Донбасс улетела и операционная сестра. Также они выезжали в близлежащие поселки, где оказывали помощь жителям», — рассказала Басова.

Она также добавила, что сейчас среди югорских добровольцев происходит пересменка. Часть волонтеров уже вернулась домой, а на Донбасс улетели другие люди, но врачи из ХМАО еще остались в Мариуполе. Дозвониться до самого Добровольского не удалось, он не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что глава депздрава ХМАО отправился на Донбасс в составе добровольцев на время отпуска. Он уже успел записать в Мариуполе несколько видеообращений.

Помощь мирным жителям Донбасса оказывается как на территории республики, так и в России. Беженцы начали прибывать в РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

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Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время отпуска оперирует пациентов в Мариуполе. Об этом URA.RU рассказала руководитель регионального штаба добровольцев Гуманитарного корпуса Светлана Басова. «Алексей Добровольский вместе с Дмитрием Гарайсом [главврач сургутской травматологической больницы] проводят операции в Мариупольской больнице как обычные хирурги. Вместе с ними на Донбасс улетела и операционная сестра. Также они выезжали в близлежащие поселки, где оказывали помощь жителям», — рассказала Басова. Она также добавила, что сейчас среди югорских добровольцев происходит пересменка. Часть волонтеров уже вернулась домой, а на Донбасс улетели другие люди, но врачи из ХМАО еще остались в Мариуполе. Дозвониться до самого Добровольского не удалось, он не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что глава депздрава ХМАО отправился на Донбасс в составе добровольцев на время отпуска. Он уже успел записать в Мариуполе несколько видеообращений. Помощь мирным жителям Донбасса оказывается как на территории республики, так и в России. Беженцы начали прибывать в РФ после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.
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