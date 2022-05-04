«Лукойл» и «Газпромнефть» поделили месторождение в ЯНАО

Новое предприятие принадлежит концернам в равных долях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компании «Лукойл» и «Газпромнефть» завершили создание совместного предприятия на базе «Меретояханефтегаз». Уставной капитал разделен между компаниями поровну, сообщается в аналитической системе «СПАРК-Интерфакс».

«В прошлом году компании заключили договор купли-продажи 50%-ной доли в уставном капитале ООО „Лукойл“ заплатит „Газпромнефти“ 52 млрд рублей за 50% в СП „Меретояха“, включая переуступку по займам на 35 млрд рублей», — написано на сайте «Интерфакса».

Основой нового проекта является Тазовское месторождение, запасы которого оцениваются в 419 млн тонн нефти и 225 млрд кубометров газа. Потенциально предприятие сможет добывать около двух тонн нефти и восьми млрд кубометров газа в год. Так же в «Меретояханефтегаз» входят и другие месторождения округа. Кроме того, компаниями была согласованна программа по геологической доразведке территории «Меретояханефтегаза».

Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром» не намерен отказываться от планов работ в ЯНАО. Об этом заявил замглавы правления концерна Виталий Маркелов по итогам визита в регион.