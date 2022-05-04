04 мая 2022
03 мая 2022

Мэрию в ЯНАО обяжут проверить разрушающеюся новостройку

© Служба новостей «URA.RU»
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Проспект Конституции, дом 48. Курган, аварийный дом, трещина, трещина в доме
У многоквартирного дома имеются разрушение обшивки цоколя и потеря устойчивости стен Фото:

Администрацию Тазовского района (ЯНАО) обязали провести оценку технического состояния многоквартирного дома по адресу улица, Набережная 30 в селе Находка, который начал разрушаться. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, жилое здание было введено в эксплуатацию в декабре 2015 года.

«Прокуратурой района главе района внесено представление об устранении нарушений закона и направлен в суд иск о возложении на администрацию района обязанности по организации проведения обследования помещений многоквартирного дома и принятию решения о его дальнейшем использовании с реализацией мероприятий по обеспечению безопасности жильцов. Исковые требования удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура установила, что у дома имеются разрушения и разрывы обшивки цоколя, потеря устойчивости внутренних стен и прогибы цокольного и междуэтажного перекрытий в местах общего пользования и в квартирах. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Тазовского района. На момент публикации ответа не поступило.

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Администрацию Тазовского района (ЯНАО) обязали провести оценку технического состояния многоквартирного дома по адресу улица, Набережная 30 в селе Находка, который начал разрушаться. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, жилое здание было введено в эксплуатацию в декабре 2015 года. «Прокуратурой района главе района внесено представление об устранении нарушений закона и направлен в суд иск о возложении на администрацию района обязанности по организации проведения обследования помещений многоквартирного дома и принятию решения о его дальнейшем использовании с реализацией мероприятий по обеспечению безопасности жильцов. Исковые требования удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства. Прокуратура установила, что у дома имеются разрушения и разрывы обшивки цоколя, потеря устойчивости внутренних стен и прогибы цокольного и междуэтажного перекрытий в местах общего пользования и в квартирах. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры. URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Тазовского района. На момент публикации ответа не поступило.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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