У многоквартирного дома имеются разрушение обшивки цоколя и потеря устойчивости стен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрацию Тазовского района (ЯНАО) обязали провести оценку технического состояния многоквартирного дома по адресу улица, Набережная 30 в селе Находка, который начал разрушаться. Как сообщается на сайте окружной прокуратуры, жилое здание было введено в эксплуатацию в декабре 2015 года.

«Прокуратурой района главе района внесено представление об устранении нарушений закона и направлен в суд иск о возложении на администрацию района обязанности по организации проведения обследования помещений многоквартирного дома и принятию решения о его дальнейшем использовании с реализацией мероприятий по обеспечению безопасности жильцов. Исковые требования удовлетворены в полном объеме», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура установила, что у дома имеются разрушения и разрывы обшивки цоколя, потеря устойчивости внутренних стен и прогибы цокольного и междуэтажного перекрытий в местах общего пользования и в квартирах. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.

URA.RU обратилось за комментарием в администрацию Тазовского района. На момент публикации ответа не поступило.