04 мая 2022

Соловьев поиздевался над екатеринбургским ресторатором. «Такой убогой русофобии мы еще не видели»

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналист и телеведущий Владимир Соловьев на открытии Мастерских Новых медиа. Москва, соловьев владимир
Владимир Соловьев нашел в публикации Евгения Кексина признаки русофобии Фото:

Телеведущий Владимир Соловьев посмеялся над владельцем екатеринбургского бара «Огонек» Евгением Кексиным, который опубликовал в соцсетях пост с вопросом, стоит ли плюнуть в кофе посетителю, пришедшему в футболке с буквой Z. Об этом Соловьев сообщил в своем telegram-канале.

«Может, что он считает своих клиентов за дерьмо? Не только Z-клиентов, а вообще всех клиентов. Раз позволяет публично (!) обсуждать плевок в кофе», — написал Соловьев.

Также телеведущий заявил, что считает плевок в кофе мелким поступком. «Такой дешевой и убогой русофобии мы еще не видели», — посчитал журналист.

Владелец бара «Огонек» в начале мая опубликовал в соцсетях опрос, на котором спрашивал, плюнуть ли в кофе посетителю, пришедшему в бар в футболке с буквой Z. Этим он вызвал негодование некоторых подписчиков. Позднее он объяснил, что пост был шуткой. При этом ресторатор посчитал, что футболка могла стать поводом для драки в заведении.

URA.RU не удалось связаться с Кексиным. Он не ответил на звонок корреспондента агентства.

Буква Z является символом спецоперации России на Украине. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что она проводится для демилитаризации и денацификации Украины. Главной целью власти называли защиту русскоязычного населения, в том числе, жителей Донецкой и Луганской народных республик от обстрелов ВСУ, усилившихся в начале 2022 года.

Фото:

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Телеведущий Владимир Соловьев посмеялся над владельцем екатеринбургского бара «Огонек» Евгением Кексиным, который опубликовал в соцсетях пост с вопросом, стоит ли плюнуть в кофе посетителю, пришедшему в футболке с буквой Z. Об этом Соловьев сообщил в своем telegram-канале. «Может, что он считает своих клиентов за дерьмо? Не только Z-клиентов, а вообще всех клиентов. Раз позволяет публично (!) обсуждать плевок в кофе», — написал Соловьев. Также телеведущий заявил, что считает плевок в кофе мелким поступком. «Такой дешевой и убогой русофобии мы еще не видели», — посчитал журналист. Владелец бара «Огонек» в начале мая опубликовал в соцсетях опрос, на котором спрашивал, плюнуть ли в кофе посетителю, пришедшему в бар в футболке с буквой Z. Этим он вызвал негодование некоторых подписчиков. Позднее он объяснил, что пост был шуткой. При этом ресторатор посчитал, что футболка могла стать поводом для драки в заведении. URA.RU не удалось связаться с Кексиным. Он не ответил на звонок корреспондента агентства. Буква Z является символом спецоперации России на Украине. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что она проводится для демилитаризации и денацификации Украины. Главной целью власти называли защиту русскоязычного населения, в том числе, жителей Донецкой и Луганской народных республик от обстрелов ВСУ, усилившихся в начале 2022 года.
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