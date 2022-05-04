Под Курганом разгорелся крупный пожар, который тушат неделю

В Курганской области тушат крупный лесной пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Под Курганом, вблизи поселка Чистопрудный разгорелся природный пожар. Огонь тушат неделю — с 28 апреля. Угрозы населенным пунктам нет. Информация размещена на официальном сайте Главного управления МЧС России по Курганской области.

«На сегодня угроза населенным пунктам Курганской области отсутствует. Общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации природных и ландшафтных пожаров в регионе, составляет более 1000 человек и около 200 единиц техники», — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

За минувшие сутки сотрудники МЧС предотвратили угрозу возможного распространения огня на более, чем 500 домов в поселке Чистопрудный, СНТ «Икчанка», «Рябинушка», «Лесная дача» Кетовского муниципального округа. Самолеты-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 сбросили 444 тонны воды.

Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники МЧС и Авиалесоохраны предотвратили распространение огня на поселок Чистопрудный Кетовского района Курганской области. В регионе установили 25 человек, из-за которых произошли крупные ландшафтные пожары, возбуждено восемь уголовных дел. По данным Авиалесоохраны, с конца апреля ЧС, удалось потушить 38 лесных пожаров на площади 5,2 тысячи гектаров. 5 мая в трех районах Курганской области отменили режим ЧС.