В Курганской области частично отменили режим ЧС

В Курганской области в одном районе и двух округах сняли режим ЧС, который ввели из-за пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в трех районах отменили режим ЧС, который действовал из-за пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вадим Шумков. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального правительства.

«Варгашинский район, Макушинский и Петуховский муниципальные округа исключены из границ территории, на которой установлен режим чрезвычайной ситуации. Постановление подписано в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки в этих муниципалитетах и устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения ЧС», — говорится в сообщении правительства области.

По данным властей, сейчас угрозы населенным пунктам нет. Режим ЧС действует в Кургане, Кетовском и Белозерском округах.

URA.RU сообщало, что режим ЧС из-за природных пожаров был введен в Курганской области 28 апреля. Ранее удалось установить 25 человек, из-за которых произошли крупные ландшафтные пожары, возбуждено восемь уголовных дел. По данным Авиалесоохраны, с конца апреля удалось потушить 38 лесных пожаров на площади 5,2 тысячи гектаров. Тушить возгорания помогают два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, а также более 370 парашютистов-десантников Федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны и 50 военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из Челябинской области.