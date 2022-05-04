В Курганской области частично отменили режим ЧС

В Курганской области в трех районах отменили режим ЧС, который действовал из-за пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вадим Шумков. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального правительства.
«Варгашинский район, Макушинский и Петуховский муниципальные округа исключены из границ территории, на которой установлен режим чрезвычайной ситуации. Постановление подписано в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки в этих муниципалитетах и устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения ЧС», — говорится в сообщении правительства области.
По данным властей, сейчас угрозы населенным пунктам нет. Режим ЧС действует в Кургане, Кетовском и Белозерском округах.
URA.RU сообщало, что режим ЧС из-за природных пожаров был введен в Курганской области 28 апреля. Ранее удалось установить 25 человек, из-за которых произошли крупные ландшафтные пожары, возбуждено восемь уголовных дел. По данным Авиалесоохраны, с конца апреля удалось потушить 38 лесных пожаров на площади 5,2 тысячи гектаров. Тушить возгорания помогают два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, а также более 370 парашютистов-десантников Федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны и 50 военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из Челябинской области.
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В Курганской области в трех районах отменили режим ЧС, который действовал из-за пожаров. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Вадим Шумков. Информация об этом опубликована на официальном сайте регионального правительства. «Варгашинский район, Макушинский и Петуховский муниципальные округа исключены из границ территории, на которой установлен режим чрезвычайной ситуации. Постановление подписано в связи со стабилизацией пожароопасной обстановки в этих муниципалитетах и устранением обстоятельств, послуживших основанием для введения ЧС», — говорится в сообщении правительства области. По данным властей, сейчас угрозы населенным пунктам нет. Режим ЧС действует в Кургане, Кетовском и Белозерском округах. URA.RU сообщало, что режим ЧС из-за природных пожаров был введен в Курганской области 28 апреля. Ранее удалось установить 25 человек, из-за которых произошли крупные ландшафтные пожары, возбуждено восемь уголовных дел. По данным Авиалесоохраны, с конца апреля удалось потушить 38 лесных пожаров на площади 5,2 тысячи гектаров. Тушить возгорания помогают два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, а также более 370 парашютистов-десантников Федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны и 50 военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из Челябинской области.