В Курганской области спасли поселок от огня

Под Курганом предотвратили распространение огня в сторону поселка Чистопрудный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники МЧС и Авиалесоохраны предотвратили распространение огня на поселок Чистопрудный Кетовского района Курганской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Огонь мог идти в сторону населенного пункта. Но та группировка сил и средств, которая работает в районе лесного пожара, предприняла все возможные меры, чтобы предотвратить распространение огня. Сейчас обстановка стабилизировалась, угрозы населенному пункту нет, эвакуацию жителей проводить не планируется», — рассказали в ГУ МЧС.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области удалось установить 25 человек, из-за которых произошли крупные ландшафтные пожары, возбуждено восемь уголовных дел. По данным Авиалесоохраны, с конца апреля, когда в регионе ввели режим ЧС, удалось потушить 38 лесных пожаров на площади 5,2 тысячи гектаров. Тушить природные пожары помогают два самолета-амфибии Бе-200 ЧС и вертолет МИ-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра, а также более 370 парашютистов-десантников Федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской и Архангельской Авиалесоохраны и 50 военнослужащих Уральского учебно-спасательного центра МЧС России из Челябинской области.