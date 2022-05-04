Курганский бизнесмен рассказал, почему работает с «Метрополисом»

Курганский предприниматель Дмитрий Ильтяков рассказал, почему мясокомбинат «Велес» сотрудничает с торговой сетью «Метрополис» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский предприниматель, владелец мясокомбината «Велес» Дмитрий Ильтяков поделился причинами сотрудничества с «Метрополисом». По словам бизнесмена, торговая сеть помогает продавать колбасу и тушенку на очень выгодных условиях. Надбавка составляет всего 10%. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал гендиректор предприятия.

«Мы очень плотно и хорошо сотрудничаем с торговой сетью „Метрополис“. Они грамотно ведут политику к повышению цены. Особенно к надбавке, за которую они работают. Если другие федеральные сети хотят не менее 20-30% заработка, то „Метрополис“ делает наценку на нашу продукцию всего около 10%. В нее включается заработная плата и другие издержки. Это очень хорошая, толковая компания», — сказал Ильтяков.

Ранее URA.RU сообщало о том, что курганский предприниматель Дмитрий Ильтяков возвращает продуктовым магазинам советский стиль. В одной из торговых точек мясокомбината «Велес» вывеску переименовали на «Мясной Гастроном». Там идет ремонт фасада, монтируется рекламный экран. Бизнесмен также заявлял о том, что до конца года расширит торговую сеть фирменных магазинов на Урале. Шесть торговых точек планируют открыть в Тюмени и Екатеринбурге.