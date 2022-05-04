Челябинцы больше месяца не могли связаться родными в Донбассе. «Волновались, плакали каждый день»

05 мая 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

За происходящим в Донбассе челябинцы следили каждый день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Семья из Челябинска больше месяца не имела известий от родных, проживающих в Донбассе. 82-х летняя Елена Воронова с 53-летним сыном Юрием перестали отвечать на звонки и сообщения еще в марте. Челябинцы рассказали URA.RU, как переживали за своих близких. «В голосовых сообщениях мы спрашивали о том, почему они молчат, говорили, что переживаем, не знаем, что с ними, как они. Мы волновались за них каждый день, искали способы выйти на связь как-то еще, кроме телефона, но их просто не было. До этого мы всегда общались, ведь это наши родные», — рассказывает жительница Челябинска Людмила Воронова. 4 мая потерявшиеся на Донбассе родственники нашлись. В сообщении Юрий Воронов написал, что они с матерью живы, постоянно слышны выстрелы. Пожилая женщина сломала ногу и лежит в больнице. Связаться с родными они не могли из-за перебоев со связью. Родственники рады хотя бы тому, что женщина с сыном живы. Челябинцы поддерживают спецоперацию на Украине и считают, что ее нужно было провести на 10 лет раньше. До того, как переехать на Украину, Елена и Юрий жили в Челябинске. Родные собирались на праздники за одним столом, часто общались. После того, как Вороновы уехали в Донбасс, они часто созванивались. Сейчас близкие люди с трудом могут не только услышать друг друга, но даже переписываться. Уехать обратно в Россию 82-х летняя женщина с сыном не могут. Елена пенсионерка, и такой переезд она скорее всего не переживет. 24 февраля 2022 года Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Ее главные цели — денатификация страны и защита жителей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. В Минобороны РФ заявили, что российская армия успешно выполняет задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Приоритетом является исключение напрасных жертв среди мирного населения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог» .

Семья из Челябинска больше месяца не имела известий от родных, проживающих в Донбассе. 82-х летняя Елена Воронова с 53-летним сыном Юрием перестали отвечать на звонки и сообщения еще в марте. Челябинцы рассказали URA.RU, как переживали за своих близких. «В голосовых сообщениях мы спрашивали о том, почему они молчат, говорили, что переживаем, не знаем, что с ними, как они. Мы волновались за них каждый день, искали способы выйти на связь как-то еще, кроме телефона, но их просто не было. До этого мы всегда общались, ведь это наши родные», — рассказывает жительница Челябинска Людмила Воронова. 4 мая потерявшиеся на Донбассе родственники нашлись. В сообщении Юрий Воронов написал, что они с матерью живы, постоянно слышны выстрелы. Пожилая женщина сломала ногу и лежит в больнице. Связаться с родными они не могли из-за перебоев со связью. Родственники рады хотя бы тому, что женщина с сыном живы. Челябинцы поддерживают спецоперацию на Украине и считают, что ее нужно было провести на 10 лет раньше. До того, как переехать на Украину, Елена и Юрий жили в Челябинске. Родные собирались на праздники за одним столом, часто общались. После того, как Вороновы уехали в Донбасс, они часто созванивались. Сейчас близкие люди с трудом могут не только услышать друг друга, но даже переписываться. Уехать обратно в Россию 82-х летняя женщина с сыном не могут. Елена пенсионерка, и такой переезд она скорее всего не переживет. 24 февраля 2022 года Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции на Украине. Ее главные цели — денатификация страны и защита жителей Донбасса, на протяжении восьми лет подвергающихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. В Минобороны РФ заявили, что российская армия успешно выполняет задачи по ликвидации объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов. Приоритетом является исключение напрасных жертв среди мирного населения.