Чубайс, покинувший Россию, отправился путешествовать

05 мая 2022 в 14:33 Размер текста - 17 +

Анатолий Чубайс прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, уехавший из России в конце марта этого года, был замечен с супругой Авдотьей Смирновой в Израиле. Информацию об этом публикует журналистка Ксения Собчак. «Анатолий Чубайс прибыл в Израиль с супругой. Он вчера [4 мая] прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. По словам очевидцев, он мог прилететь ночным рейсом из Италии. Рядом с ним находилась супруга Авдотья Смирнова», — написала она в telegram-канале «Осторожно, новости», выложив фотографию Чубайса. 23 марта стало известно, что Чубайс по собственному желанию покинул пост спецпредставителя президента РФ по международным отношениям и уехал из России. Его знакомые говорили, что он прибыл в Турцию. Позже появилась информация, что Чубайс больше не входит в состав совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). По данным СМИ, он успел вылететь за границу за сутки до проверки «Роснано», где более 10 лет занимал пост руководителя. Также он не намерен возвращаться в Россию для дачи показаний по делу о краже имущества, по которому он проходит потерпевшим, пишет «Национальная служба новостей». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, уехавший из России в конце марта этого года, был замечен с супругой Авдотьей Смирновой в Израиле. Информацию об этом публикует журналистка Ксения Собчак. «Анатолий Чубайс прибыл в Израиль с супругой. Он вчера [4 мая] прибыл в аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве. По словам очевидцев, он мог прилететь ночным рейсом из Италии. Рядом с ним находилась супруга Авдотья Смирнова», — написала она в telegram-канале «Осторожно, новости», выложив фотографию Чубайса. 23 марта стало известно, что Чубайс по собственному желанию покинул пост спецпредставителя президента РФ по международным отношениям и уехал из России. Его знакомые говорили, что он прибыл в Турцию. Позже появилась информация, что Чубайс больше не входит в состав совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). По данным СМИ, он успел вылететь за границу за сутки до проверки «Роснано», где более 10 лет занимал пост руководителя. Также он не намерен возвращаться в Россию для дачи показаний по делу о краже имущества, по которому он проходит потерпевшим, пишет «Национальная служба новостей».