Чубайс вышел из совета директоров ТМК

11 апреля 2022 в 23:38 Размер текста - 17 +

Анатолий Чубайс больше не входит в состав совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс теперь не входит в состав совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). Об этом говорится на официальном сайте компании. «По итогам заседания новыми кандидатами в состав совета директоров ТМК стали председатель правления ТМК, генеральный директор компании Игорь Корытько, вице-президент ТМК Михаил Попов, вице-президент ТМК Владимир Шматович, заместитель генерального директора ТМК по правовым вопросам Андрей Зимин и заместитель генерального директора ТМК по экономике и финансам Тигран Петросян», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Отмечается, что 16 мая 2022 года на годовом собрании акционеров компании состоится избрание совета директоров в новом составе. Согласно информации, размещенной на сайте, сейчас в состав совета директоров ТМК входят всего восемь человек. Среди них — четыре независимых директора — Венде Франк-Детлеф, Кравченко Сергей, Кузьминов Ярослав, Червоненко Наталья, исполнительный директор Каплунов Андрей, секретарь совета директоров Курбатов Максим, гендиректор «Синары» Ходоровский Михаил и бывший гендиректор ТМК Ширяев Александр. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Чубайса с должности спецпредставителя президента России. Это произошло после информации, что последний покинул Россию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс подал в отставку по собственному желанию. Также сообщалось, что Анатолий Чубайс остался сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Ассоциация развития возобновляемой энергетики — некоммерческая организация. Она представляет интересы участников сектора возобновляемой энергетики в России. Вместе с тем, АРВЭ занимается созданием в России благоприятного инвестиционного климата для этой отрасли. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Бывший спецпредставитель президента РФ по международным отношениям, экс-глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс теперь не входит в состав совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК). Об этом говорится на официальном сайте компании. «По итогам заседания новыми кандидатами в состав совета директоров ТМК стали председатель правления ТМК, генеральный директор компании Игорь Корытько, вице-президент ТМК Михаил Попов, вице-президент ТМК Владимир Шматович, заместитель генерального директора ТМК по правовым вопросам Андрей Зимин и заместитель генерального директора ТМК по экономике и финансам Тигран Петросян», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Отмечается, что 16 мая 2022 года на годовом собрании акционеров компании состоится избрание совета директоров в новом составе. Согласно информации, размещенной на сайте, сейчас в состав совета директоров ТМК входят всего восемь человек. Среди них — четыре независимых директора — Венде Франк-Детлеф, Кравченко Сергей, Кузьминов Ярослав, Червоненко Наталья, исполнительный директор Каплунов Андрей, секретарь совета директоров Курбатов Максим, гендиректор «Синары» Ходоровский Михаил и бывший гендиректор ТМК Ширяев Александр. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Чубайса с должности спецпредставителя президента России. Это произошло после информации, что последний покинул Россию. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Чубайс подал в отставку по собственному желанию. Также сообщалось, что Анатолий Чубайс остался сопредседателем Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Ассоциация развития возобновляемой энергетики — некоммерческая организация. Она представляет интересы участников сектора возобновляемой энергетики в России. Вместе с тем, АРВЭ занимается созданием в России благоприятного инвестиционного климата для этой отрасли.