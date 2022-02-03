В курганском правительстве назначили глав департаментов

В Курганской области Алексей Сигидаев назначен на должность директора департамента здравоохранения, а Александр Тетерин — на должность директора департамента внутренней политики. Об этом сообщает telegram-канале правительства региона.
«На должность директора департамента здравоохранения назначен Алексей Сигидаев, ранее он исполнял обязанности руководителя ведомства. На должность директора департамента информационной и внутренней политики — пресс-секретаря губернатора назначен Александр Тетерин, он также ранее исполнял обязанности руководителя ведомства», — говорится в сообщении на telegram-канале правительства области.
Алексей Сигидаев был в должности врио главы депздрава с 22 ноября 2021 года. Ранее работал в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова на кафедре клиники инфекционных болезней в Санкт-Петербурге. Александр Тетерин работает пресс-секретарем губернатора и и. о. директора департамента внутренней политики с 26 октября 2021 года. В пресс-службу правительства он пришел из медиахолдинга «Область 45», где работал главным редактором.
В Курганской области Алексей Сигидаев назначен на должность директора департамента здравоохранения, а Александр Тетерин — на должность директора департамента внутренней политики. Об этом сообщает telegram-канале правительства региона. «На должность директора департамента здравоохранения назначен Алексей Сигидаев, ранее он исполнял обязанности руководителя ведомства. На должность директора департамента информационной и внутренней политики — пресс-секретаря губернатора назначен Александр Тетерин, он также ранее исполнял обязанности руководителя ведомства», — говорится в сообщении на telegram-канале правительства области. Алексей Сигидаев был в должности врио главы депздрава с 22 ноября 2021 года. Ранее работал в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова на кафедре клиники инфекционных болезней в Санкт-Петербурге. Александр Тетерин работает пресс-секретарем губернатора и и. о. директора департамента внутренней политики с 26 октября 2021 года. В пресс-службу правительства он пришел из медиахолдинга «Область 45», где работал главным редактором.