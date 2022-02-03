03 февраля 2022
02 февраля 2022

В курганском правительстве назначили глав департаментов

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол по ординатуре. Курган, сигидаев алексей
Алексей Сигидаев утвержден в должности главы департамента здравоохранения Курганской области Фото:

В Курганской области Алексей Сигидаев назначен на должность директора департамента здравоохранения, а Александр Тетерин — на должность директора департамента внутренней политики. Об этом сообщает telegram-канале правительства региона.

«На должность директора департамента здравоохранения назначен Алексей Сигидаев, ранее он исполнял обязанности руководителя ведомства. На должность директора департамента информационной и внутренней политики — пресс-секретаря губернатора назначен Александр Тетерин, он также ранее исполнял обязанности руководителя ведомства», — говорится в сообщении на telegram-канале правительства области.

Алексей Сигидаев был в должности врио главы депздрава с 22 ноября 2021 года. Ранее работал в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова на кафедре клиники инфекционных болезней в Санкт-Петербурге. Александр Тетерин работает пресс-секретарем губернатора и и. о. директора департамента внутренней политики с 26 октября 2021 года. В пресс-службу правительства он пришел из медиахолдинга «Область 45», где работал главным редактором.

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В Курганской области Алексей Сигидаев назначен на должность директора департамента здравоохранения, а Александр Тетерин — на должность директора департамента внутренней политики. Об этом сообщает telegram-канале правительства региона. «На должность директора департамента здравоохранения назначен Алексей Сигидаев, ранее он исполнял обязанности руководителя ведомства. На должность директора департамента информационной и внутренней политики — пресс-секретаря губернатора назначен Александр Тетерин, он также ранее исполнял обязанности руководителя ведомства», — говорится в сообщении на telegram-канале правительства области. Алексей Сигидаев был в должности врио главы депздрава с 22 ноября 2021 года. Ранее работал в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова на кафедре клиники инфекционных болезней в Санкт-Петербурге. Александр Тетерин работает пресс-секретарем губернатора и и. о. директора департамента внутренней политики с 26 октября 2021 года. В пресс-службу правительства он пришел из медиахолдинга «Область 45», где работал главным редактором.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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