Строительный гипермаркет открылся в Екатеринбурге 5 мая, закрывшись 16 марта Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Екатеринбурга с нетерпением ждали открытия строительных гипермаркетов OBI, которые были закрыты 49 дней. Покупатели утверждают, что здесь можно найти такую краску, которой нет нигде в городе, а некоторые любят покупать местную рассаду. Этими впечатлениями с корреспондентом URA.RU поделились первые покупатели в одном из гипермаркетов.

«Мы рады открытию OBI, у нас был недокуплен определенный товар. Без такой плитки, как тут, наш ремонт выглядел бы скучным», — рассказала одна из посетительниц магазина. Она также рассказала, что ей нравится покупать в гипермаркете живые цветы в горшках. «Конечно [рада открытию], не хватало рассады. Как-то мы привыкли ее здесь покупать и нигде больше не искали», — делится еще одна любительница живых растений.

Мужчины обрадовались возвращению строительных гипермаркетов не меньше. «Все [что здесь есть] можно найти в „Леруа-Мерлен“. Единственное отличие — здесь выбор получше и поинтереснее», — считает один из покупателей.

Однако есть и те, кто не впечатлен открытием магазинов. «Мне просто было по пути», — рассказал посетитель. По его словам, нет ничего необычного в открытии магазинов. Остальные покупатели тоже не разделили радости открытия, рассказав, что OBI — обычный магазин.

Продавцы в магазине рассказали, что за время закрытия в гипермаркете снизили цены. «Перед открытием снизилась цена на ряд категорий товаров», — сообщил корреспонденту URA.RU один из сотрудников.

Ранее магазины OBI в Екатеринбурге закрылись вечером 16 марта из-за санкций в ответ на спецоперацию РФ на Украине. За время приостановки работы стало известно, что гипермаркеты в России перестанут быть частью бренда. В конце апреля выяснилось, что магазины OBI возвращаются к работе. Гипермаркеты в ТРЦ «Мега» и «Карнавал» в Екатеринбурге открыли свои двери для посетителей утром 5 мая.

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