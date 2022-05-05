Екатеринбургский ресторатор извинился перед Соловьевым за шутку

Евгений Кексин заявил, что считал свои слова шуткой Фото: Размик Закарян © URA.RU

Владелец екатеринбургского бара «Огонек» Евгений Кексин извинился перед телеведущим Владимиром Соловьевым, который высмеял его за пост с вопросом, стоит ли плюнуть в кофе посетителю, пришедшему в футболке с буквой Z. Соответствующий пост ресторатор опубликовал в своем telegram-канале.

«Я просто разозлился на того человека, который мог испортить всем вечеринку. Конечно, я выбрал не совсем красивый способ это выразить. О чем прошу прощения у всех, кто не так понял мой посыл», — написал Кексин.

При этом он отметил, что считает бар местом для отдыха, а не для демонстрации политических взглядов. По мнению ресторатора, приходить в бар в футболке с буквой Z было неуместно, потому что такой посетитель может спровоцировать драку. Из-за возможного конфликта могли пострадать не только отдыхающие, но и сотрудники бара.

Евгений Кексин в начале мая выложил в своем аккаунте в соцсетях опрос стоит ли плюнуть в кофе гостю бара «Огонек», пришедшему в заведение в футболке с буквой Z. Этим он вызвал негодование некоторых подписчиков и журналиста Владимира Соловьева.

Телеведущий обвинил Кексина в русофобии и посмеялся над ресторатором. По словам Соловьева, Кексин неуважительно относится к своим посетителям. Однако сам ресторатор объяснил, что его слова были шуткой.

Буква Z считается символом спецоперации России на Украине, начатой после усиления обстрелов ВСУ территорий Донецкой и Луганской народных республик. Президент России Владимир Путин объявил о начале процесса денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Власти РФ подчеркивали, что российские войска действуют аккуратно, минимизируя ущерб для местных жителей.

Фото: соцсети Евгения Кексина

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