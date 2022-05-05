Рядом с поселком под Курганом бушует природный пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители поселка Чистопрудный, который расположен недалеко от Кургана, готовятся к эвакуации. Об этом они рассказали корреспонденту URA.RU. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, эвакуация пока не проводится.

«Смотрели в окна, что происходит. Оказалось, что идет к нам. Взяли все необходимое. Два дня ездим с документами и вещами в багажнике», — поделилась с URA.RU одна из жительниц поселка.

Как передает корреспондент URA.RU, люди готовы в любой момент уехать из поселка. В машинах — домашние питомцы и необходимые вещи. По словам местных жителей, из села Кетово прибыли автобусы на случай объявления эвакуации.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Курганской области URA.RU сообщили, эвакуация людей пока не проходит. «На случай ухудшения обстановки подготовлен транспорт, информирование населения о действиях в случае необходимости. Принимаются все меры для того, чтобы не допустить огонь в населенный пункт и близлежащие СНТ», — уточнили в чрезвычайном ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что под Курганом, вблизи поселка Чистопрудный разгорелся природный пожар. Общая группировка сил и средств, задействованная в ликвидации природных и ландшафтных пожаров в регионе, составляет более 1000 человек и около 200 единиц техники.

Пожарные борются с огнем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Огонь подбирался к жилому поселку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Горят леса возле поселка Чистопрудный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU