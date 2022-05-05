В Крым зашел первый системный российский банк

05 мая 2022 в 18:17 Размер текста - 17 +

Промсвязьбанк начал полноценно работать в Крыму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российский Промсвязьбанк открыл в Симферополе свой офис, сказано в обращении кредитной компании. Это первый российский системный банк в Республике Крым, то есть банк, влияющий на устойчивость банковской системы страны. Информацию подтвердил глава региона Сергей Аксенов. «В рамках рабочей встречи с делегацией ПАО „Промсвязьбанк“ во главе с председателем банка Петром Михайловичем Фрадковым подписали соглашение о сотрудничестве между ПСБ и Советом министров Республики Крым», — написал Аксенов в своем telegram-канале. По заявлению председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, сейчас на рассмотрении в учреждении находятся проекты на сумму более 40 млрд рублей. Он также заявил, что в Крыму темпы роста рынка ипотечного кредитования в 1,5 выше темпов по России, что создает «значительный потенциал» для работы. Промсвязьбанк работает с ограничениями в Крыму с 4 апреля. В частности, жители полуострова могли воспользоваться услугами банка онлайн или в отделениях в Краснодарском крае. С поручением открыть первый российский банк в Крыму выступил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, не следует бояться работать на полуострове. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Российский Промсвязьбанк открыл в Симферополе свой офис, сказано в обращении кредитной компании. Это первый российский системный банк в Республике Крым, то есть банк, влияющий на устойчивость банковской системы страны. Информацию подтвердил глава региона Сергей Аксенов. «В рамках рабочей встречи с делегацией ПАО „Промсвязьбанк“ во главе с председателем банка Петром Михайловичем Фрадковым подписали соглашение о сотрудничестве между ПСБ и Советом министров Республики Крым», — написал Аксенов в своем telegram-канале. По заявлению председателя Промсвязьбанка Петра Фрадкова, сейчас на рассмотрении в учреждении находятся проекты на сумму более 40 млрд рублей. Он также заявил, что в Крыму темпы роста рынка ипотечного кредитования в 1,5 выше темпов по России, что создает «значительный потенциал» для работы. Промсвязьбанк работает с ограничениями в Крыму с 4 апреля. В частности, жители полуострова могли воспользоваться услугами банка онлайн или в отделениях в Краснодарском крае. С поручением открыть первый российский банк в Крыму выступил президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что крупным российским компаниям, в том числе банкам, не следует бояться работать на полуострове.