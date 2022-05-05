Свердловским мэрам готовят прием на элитной базе отдыха. Их ждет важнейший разговор с начальством

06 мая 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

Совет свердловских мэров пройдет во второй половине мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Главы городов Свердловской области во второй половине мая соберутся на закрытое совещание с участием руководства региона. Как сообщил URA.RU источник во власти, местом встречи традиционно станет правительственный санаторий «Гранатовая бухта» под Сысертью. Предполагается, что на семинаре прозвучат вводные по грядущим губернаторским выборам. «Нынешний совет глав будет во второй половине мая, ближе к концу месяца. Ждем, что точная дата появится после [майских] праздников. Но с губернатором [Евгением Куйвашевым] проведение согласовано», — поделился источник, близкий к руководству области. Другой собеседник в политкругах заметил, что самим мэрам семинар пока не анонсировали. Программа сбора сейчас составляется, но предварительно известно, что главной темой станет подготовка к губернаторской кампании. Состоятся ли всенародные выборы в России в этом году, до сих пор загадка. Но областные власти не исключают, что к дате семинара ясности станет больше. Официально уточнить сведения в департаменте информполитики URA.RU не удалось, в ведомстве не ответили на запрос агентства. В предыдущий раз свердловских мэров собирали на аналогичное совещание в начале февраля. Тогда с главами провели большой разбор недавних губернаторских кампаний, прошедших в других регионах. Кроме того, на том же совещании от мэров потребовали большей активности в соцсетях — в частности, обязали градоначальников завести аккаунты в TikTok. Тема изменения порядка губернаторских выборов активно обсуждается с начала марта. По разным версиям, голосование может быть перенесено позже сентября, отменено или проведено по иной схеме. В частности, упоминался возврат к назначению губернатора региональным парламентом по представлению президента РФ. По данным URA.RU, в администрации президента РФ между двумя лагерями лоббистов ведутся тяжелейшие споры о будущем выборов. URA.RU подробно описывало аргументы обеих групп. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Главы городов Свердловской области во второй половине мая соберутся на закрытое совещание с участием руководства региона. Как сообщил URA.RU источник во власти, местом встречи традиционно станет правительственный санаторий «Гранатовая бухта» под Сысертью. Предполагается, что на семинаре прозвучат вводные по грядущим губернаторским выборам. «Нынешний совет глав будет во второй половине мая, ближе к концу месяца. Ждем, что точная дата появится после [майских] праздников. Но с губернатором [Евгением Куйвашевым] проведение согласовано», — поделился источник, близкий к руководству области. Другой собеседник в политкругах заметил, что самим мэрам семинар пока не анонсировали. Программа сбора сейчас составляется, но предварительно известно, что главной темой станет подготовка к губернаторской кампании. Состоятся ли всенародные выборы в России в этом году, до сих пор загадка. Но областные власти не исключают, что к дате семинара ясности станет больше. Официально уточнить сведения в департаменте информполитики URA.RU не удалось, в ведомстве не ответили на запрос агентства. В предыдущий раз свердловских мэров собирали на аналогичное совещание в начале февраля. Тогда с главами провели большой разбор недавних губернаторских кампаний, прошедших в других регионах. Кроме того, на том же совещании от мэров потребовали большей активности в соцсетях — в частности, обязали градоначальников завести аккаунты в TikTok. Тема изменения порядка губернаторских выборов активно обсуждается с начала марта. По разным версиям, голосование может быть перенесено позже сентября, отменено или проведено по иной схеме. В частности, упоминался возврат к назначению губернатора региональным парламентом по представлению президента РФ. По данным URA.RU, в администрации президента РФ между двумя лагерями лоббистов ведутся тяжелейшие споры о будущем выборов. URA.RU подробно описывало аргументы обеих групп.