Великобритания ввела санкции против ЕВРАЗа

05 мая 2022 в 21:20 Размер текста - 17 +

Великобритания ввела санкции против горно-металлургической компании ЕВРАЗ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Великобритании ввели санкции против горно-металлургической компании ЕВРАЗ. Об этом сообщается в заявление правительства. «Правительство объявило о введении санкций в отношении ЕВРАЗ. Компания производит 28% всех российских железнодорожных колес и 97% рельсовых путей в России. Это имеет жизненно важное значение, поскольку Россия использует железную дорогу для доставки основных военных грузов и войск на линию фронта в Украине», — сообщается на сайте правительства Великобритании. В начале марта Великобритания ввела санкции крупнейшего акционера горно-металлургической компании ЕВРАЗ Романа Абрамовича. Он владеет 28,64% голосующих акций. В компании заявили, что действия Лондона не должны распространяться на самого сталелитейщика, так как его доля в компании не является контрольной. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Власти Великобритании ввели санкции против горно-металлургической компании ЕВРАЗ. Об этом сообщается в заявление правительства. «Правительство объявило о введении санкций в отношении ЕВРАЗ. Компания производит 28% всех российских железнодорожных колес и 97% рельсовых путей в России. Это имеет жизненно важное значение, поскольку Россия использует железную дорогу для доставки основных военных грузов и войск на линию фронта в Украине», — сообщается на сайте правительства Великобритании. В начале марта Великобритания ввела санкции крупнейшего акционера горно-металлургической компании ЕВРАЗ Романа Абрамовича. Он владеет 28,64% голосующих акций. В компании заявили, что действия Лондона не должны распространяться на самого сталелитейщика, так как его доля в компании не является контрольной. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран.