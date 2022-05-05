Лукашенко назвал неожиданных авторов провокации в Буче

За информационными вбросами из городе Буча стояли англичане, прибывшие из Львова. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Произошедшее он назвал «показухой».
«То, что происходило в Буче, мы знаем, кто организовал эту показуху. Там в основном были англичане, которые на автомобилях прибыли из Львова, осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в информационное пространство», — отметил белорусский лидер в интервью журналист агентства Associated Press.
Трагедия в Буче случилась в начале апреля. В сети и западных СМИ стали распространяться кадры с трупами мирных жителей. На Западе стали заявлять, что убийством граждан занимались российские военные. В Минобороны РФ назвали произошедшее постановкой Вооруженных сил Украины. Позже президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что знает, кто стоит за провокацией в Буче, но не уточнил, кто именно.
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За информационными вбросами из городе Буча стояли англичане, прибывшие из Львова. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Произошедшее он назвал «показухой». «То, что происходило в Буче, мы знаем, кто организовал эту показуху. Там в основном были англичане, которые на автомобилях прибыли из Львова, осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали в информационное пространство», — отметил белорусский лидер в интервью журналист агентства Associated Press. Трагедия в Буче случилась в начале апреля. В сети и западных СМИ стали распространяться кадры с трупами мирных жителей. На Западе стали заявлять, что убийством граждан занимались российские военные. В Минобороны РФ назвали произошедшее постановкой Вооруженных сил Украины. Позже президент РФ Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что знает, кто стоит за провокацией в Буче, но не уточнил, кто именно.