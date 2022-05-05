В челябинском минздраве появился временный руководитель

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Аппаратное совещание у Натальи Котовой. Челябинск, тарасов дмитрий
Дмитрий Тарасов будет исполнять обязанности министра Фото:

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Челябинской области назначен первый заместитель руководителя ведомства Дмитрий Тарасов. Соответствующий документ появился 5 мая на официальном правовом портале.

«До назначения министра здравоохранения Челябинской области возложить возложение его обязанностей на Тарасова Дмитрия Алексеевича. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Место руководителя минздрава стало вакантным после того как губернатор Алексей Текслер отправил в отставку министра Юрия Семенова 4 мая. Семенов вернется на пост главного врача областного перинатального центра, которым он руководил до назначения в министерство.

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Исполняющим обязанности министра здравоохранения Челябинской области назначен первый заместитель руководителя ведомства Дмитрий Тарасов. Соответствующий документ появился 5 мая на официальном правовом портале. «До назначения министра здравоохранения Челябинской области возложить возложение его обязанностей на Тарасова Дмитрия Алексеевича. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Место руководителя минздрава стало вакантным после того как губернатор Алексей Текслер отправил в отставку министра Юрия Семенова 4 мая. Семенов вернется на пост главного врача областного перинатального центра, которым он руководил до назначения в министерство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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