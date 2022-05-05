В челябинском минздраве появился временный руководитель

Дмитрий Тарасов будет исполнять обязанности министра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Исполняющим обязанности министра здравоохранения Челябинской области назначен первый заместитель руководителя ведомства Дмитрий Тарасов. Соответствующий документ появился 5 мая на официальном правовом портале .

«До назначения министра здравоохранения Челябинской области возложить возложение его обязанностей на Тарасова Дмитрия Алексеевича. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Место руководителя минздрава стало вакантным после того как губернатор Алексей Текслер отправил в отставку министра Юрия Семенова 4 мая. Семенов вернется на пост главного врача областного перинатального центра, которым он руководил до назначения в министерство.