05 мая 2022
04 мая 2022

В Тюмени появился новый символ спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Граффити в честь присвоения звания «Город трудовой доблести». Челябинск, граффити, стрит-арт
В Тюмени появился новый рисунок возле ТРЦ «Кристалл» (архивное фото) Фото:

В Тюмени нарисовали портрет украинской бабушки, ставшей новым символом Победы и спецоперации РФ. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«Фото от подписчика, сделано в районе ТРЦ „Кристалл“. Тюмень. Zа ПраVду!» — говорится в сообщении telegram-канала «Тюменская Z уМоора». Автор граффити неизвестен.

Ранее пожилая женщина вышла к украинским солдатам, подняв советский флаг. «И за Путина молились, и за весь народ!» — заявила старушка. Бойцы ВСУ, снимавшие пенсионерку на видео, поглумились над ее взглядами, растоптав Знамя Победы. Россияне, в свою очередь, стали рисовать изображение пожилой женщины с флагом в руках в знак поддержки спецоперации РФ на Украине. Так, на трассе Курган-Екатеринбург появилась деревянная скульптура пожилой женщины.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от восьмилетнего геноцида.

В Тюмени нарисовали бабушку со Знаменем Победы
Фото:

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В Тюмени нарисовали портрет украинской бабушки, ставшей новым символом Победы и спецоперации РФ. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. «Фото от подписчика, сделано в районе ТРЦ „Кристалл“. Тюмень. Zа ПраVду!» — говорится в сообщении telegram-канала «Тюменская Z уМоора». Автор граффити неизвестен. Ранее пожилая женщина вышла к украинским солдатам, подняв советский флаг. «И за Путина молились, и за весь народ!» — заявила старушка. Бойцы ВСУ, снимавшие пенсионерку на видео, поглумились над ее взглядами, растоптав Знамя Победы. Россияне, в свою очередь, стали рисовать изображение пожилой женщины с флагом в руках в знак поддержки спецоперации РФ на Украине. Так, на трассе Курган-Екатеринбург появилась деревянная скульптура пожилой женщины. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от восьмилетнего геноцида.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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