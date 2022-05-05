В Тюмени появился новый символ спецоперации. Фото

06 мая 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

В Тюмени появился новый рисунок возле ТРЦ «Кристалл» (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени нарисовали портрет украинской бабушки, ставшей новым символом Победы и спецоперации РФ. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. «Фото от подписчика, сделано в районе ТРЦ „Кристалл“. Тюмень. Zа ПраVду!» — говорится в сообщении telegram-канала «Тюменская Z уМоора». Автор граффити неизвестен. Ранее пожилая женщина вышла к украинским солдатам, подняв советский флаг. «И за Путина молились, и за весь народ!» — заявила старушка. Бойцы ВСУ, снимавшие пенсионерку на видео, поглумились над ее взглядами, растоптав Знамя Победы. Россияне, в свою очередь, стали рисовать изображение пожилой женщины с флагом в руках в знак поддержки спецоперации РФ на Украине. Так, на трассе Курган-Екатеринбург появилась деревянная скульптура пожилой женщины. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от восьмилетнего геноцида. В Тюмени нарисовали бабушку со Знаменем Победы Фото: telegram-канал «Тюменская Z уМоора» Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Темы Тюмени» .

В Тюмени нарисовали портрет украинской бабушки, ставшей новым символом Победы и спецоперации РФ. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. «Фото от подписчика, сделано в районе ТРЦ „Кристалл“. Тюмень. Zа ПраVду!» — говорится в сообщении telegram-канала «Тюменская Z уМоора». Автор граффити неизвестен. Ранее пожилая женщина вышла к украинским солдатам, подняв советский флаг. «И за Путина молились, и за весь народ!» — заявила старушка. Бойцы ВСУ, снимавшие пенсионерку на видео, поглумились над ее взглядами, растоптав Знамя Победы. Россияне, в свою очередь, стали рисовать изображение пожилой женщины с флагом в руках в знак поддержки спецоперации РФ на Украине. Так, на трассе Курган-Екатеринбург появилась деревянная скульптура пожилой женщины. Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение для защиты жителей ДНР и ЛНР от восьмилетнего геноцида.