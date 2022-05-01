В Курганской области появился арт-объект с украинской бабушкой с советским флагом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

На трассе Курган-Екатеринбург появилась деревянная скульптура пожилой женщины, которая отказалась обменять советский флаг на продукты у украинских военных. Новый символ Победы приветствует водителей у остановки «Поселок Илецкий». Фото опубликованы в курганских пабликах в социальной сети «ВКонтакте».

«Скульптура из дерева „Бабушка с флагом“ на трассе Курган — Каргаполье», — подписан снимок скульптуры в группе «Интересный Курган» в соцсети «ВКонтакте». В руках у фигуры пожилой женщины — красный флаг.

Курганцы оценили работу неизвестного автора. «Красавчики, кто сделал эту скульптуру», — прокомментировал фото пользователь Евгений Быков. «Умельцы — молодцы», — добавила Татьяна Несмелова.

URA.RU сообщало, в Екатеринбурге художники нарисовали пожилую женщину с Украины, в руках которой находится Знамя Победы. Видео, на котором военные Украины растоптали красный флаг во время встречи с этой бабушкой, появилось в сети в начале апреля.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В Минобороны РФ отметили, что безусловный приоритет российской армии — не допустить напрасных жертв среди мирного населения.

На трассе Курган-Екатеринбург появилась скульптура бабушки с флагом Фото: группа «Интересный Курган», «ВКонтакте»

Деревянную скульптуру установили возле остановки Фото: группа «Курган | Курганские.ру», «ВКонтакте»