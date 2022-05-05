05 мая 2022

В Екатеринбурге на бронетехнику наклеили фото героев спецоперации. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция Парада Победы с техникой . Екатеринбург , военная техника, солдаты, танкист, парад победы, военнослужащие, 9 мая, линейный, репетиция, танк, солдат
В этом году на военной технике появились фотографии героев специальной военной операции Фото:

В Екатеринбурге проходит репетиция Парада Победы. Корреспондент URA.RU сообщает, что на военной технике появились фотографии свердловчан, погибших во время специальной военной операции РФ на Украине.

«Фотографии полковника Камила Салимханова, подполковника Николая Артемова, майора Дмитрия Абакумова и старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова были закреплены на правом борту боевой машины поддержки танков БМПТ», — ранее сообщали в пресс-службе Центрального военного округа. На бронетехнике, принимающей участие в параде в Екатеринбурге, также размещены фотографии участников Великой Отечественной войны — родственников членов экипажей боевых машин.

Сегодня в Екатеринбурге проходит очередная ночная репетиция Парада Победы. Из-за этого с 20:00 до 4:00 часов перекрыт центр города. Подробную карту перекрытий URA.RU публиковало здесь.

Техника с фотографиями героев уже появлялась на улицах города во время прошлых репетиций
Фото:
В ЦВО рассказывали, что на технике будут фотографии Камила Салимханова, Николая Артемова, Дмитрия Абакумова и Нурмагомеда Гаджимагомедова
Фото:

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В Екатеринбурге проходит репетиция Парада Победы. Корреспондент URA.RU сообщает, что на военной технике появились фотографии свердловчан, погибших во время специальной военной операции РФ на Украине. «Фотографии полковника Камила Салимханова, подполковника Николая Артемова, майора Дмитрия Абакумова и старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова были закреплены на правом борту боевой машины поддержки танков БМПТ», — ранее сообщали в пресс-службе Центрального военного округа. На бронетехнике, принимающей участие в параде в Екатеринбурге, также размещены фотографии участников Великой Отечественной войны — родственников членов экипажей боевых машин. Сегодня в Екатеринбурге проходит очередная ночная репетиция Парада Победы. Из-за этого с 20:00 до 4:00 часов перекрыт центр города. Подробную карту перекрытий URA.RU публиковало здесь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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