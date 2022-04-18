По Екатеринбургу проехала бронетехника с фото героев спецоперации

19 апреля 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

На репетиции парада Победы использовалась символика спецоперации РФ на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время репетиции парада Победы по Екатеринбургу проехала техника с фотографиями героев спецоперации РФ на Украине. Также на машинах присутствовала символика спецоперации Z («Zа победу») и V («Сила V правде»). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Фотографии полковника Камила Салимханова, подполковника Николая Артемова, майора Дмитрия Абакумова и старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова были закреплены на правом борту боевой машины поддержки танков БМПТ», — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. На бронетехнике, принимающей участие в параде в Екатеринбурге, также размещены фотографии участников Великой Отечественной войны — родственников членов экипажей боевых машин. В Минобороны РФ рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». Россия начала на Украине спецоперацию по решению главы государства РФ Владимира Путина для демилитаризации и денацификации. В связи с репетициями парада Победы в центре Екатеринбурга будет перекрыто движение автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило подробную карту на время перекрытий и расписание проведения репетиций. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Во время репетиции парада Победы по Екатеринбургу проехала техника с фотографиями героев спецоперации РФ на Украине. Также на машинах присутствовала символика спецоперации Z («Zа победу») и V («Сила V правде»). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «Фотографии полковника Камила Салимханова, подполковника Николая Артемова, майора Дмитрия Абакумова и старшего лейтенанта Нурмагомеда Гаджимагомедова были закреплены на правом борту боевой машины поддержки танков БМПТ», — говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа. На бронетехнике, принимающей участие в параде в Екатеринбурге, также размещены фотографии участников Великой Отечественной войны — родственников членов экипажей боевых машин. В Минобороны РФ рассказали, что символ Z расшифровывается как «за победу». Буква V обозначает «сила в правде» и «задача будет выполнена». Россия начала на Украине спецоперацию по решению главы государства РФ Владимира Путина для демилитаризации и денацификации. В связи с репетициями парада Победы в центре Екатеринбурга будет перекрыто движение автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило подробную карту на время перекрытий и расписание проведения репетиций.