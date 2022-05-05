Главные улицы Екатеринбурга перекроют для репетиции парада Победы. Карта

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Генеральная репетиция военного парада, посвященного 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, военная техника, военная техника на марше, репетиция парада
Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая Фото:

Центральные улицы Екатеринбурга будут перекрыты в утреннее, дневное и ночное время с перерывами для репетиции парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации на своем официальном сайте.

Пятого мая будет перекрыт проспект Ленина, улица Московская и 8 марта. Движение будет закрыто с 20:00 до четырех утра следующего дня. Общественный транспорт также поменяет свои маршруты. URA.RU составило подробную карту перекрытий на 5 мая. На время репетиции будет запрещено парковаться на Площади 1905 года.

Ранее URA.RU уже сообщало о перекрытии движения автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на 9 мая. На время празднования Дня Победы также будет ограниченна продажа алкоголя в центральной части города.

Перекрытия 5 мая с 20:00 до 4 утра следующего дня
Перекрытия 5 мая с 20:00 до 4 утра следующего дня
Перекрытия 5 мая с 19 часов на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения репетиций
Перекрытия 5 мая с 19 часов на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения репетиций

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Центральные улицы Екатеринбурга будут перекрыты в утреннее, дневное и ночное время с перерывами для репетиции парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации на своем официальном сайте. Пятого мая будет перекрыт проспект Ленина, улица Московская и 8 марта. Движение будет закрыто с 20:00 до четырех утра следующего дня. Общественный транспорт также поменяет свои маршруты. URA.RU составило подробную карту перекрытий на 5 мая. На время репетиции будет запрещено парковаться на Площади 1905 года. Ранее URA.RU уже сообщало о перекрытии движения автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на 9 мая. На время празднования Дня Победы также будет ограниченна продажа алкоголя в центральной части города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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