Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая Фото: Анна Майорова © URA.RU

Центральные улицы Екатеринбурга будут перекрыты в утреннее, дневное и ночное время с перерывами для репетиции парада Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации на своем официальном сайте.

Пятого мая будет перекрыт проспект Ленина, улица Московская и 8 марта. Движение будет закрыто с 20:00 до четырех утра следующего дня. Общественный транспорт также поменяет свои маршруты. URA.RU составило подробную карту перекрытий на 5 мая. На время репетиции будет запрещено парковаться на Площади 1905 года.

Ранее URA.RU уже сообщало о перекрытии движения автомобилей и общественного транспорта по центральным улицам города. URA.RU составило интерактивную карту перекрытий на 9 мая. На время празднования Дня Победы также будет ограниченна продажа алкоголя в центральной части города.

Перекрытия 5 мая с 20:00 до 4 утра следующего дня URA.RU

Перекрытия 5 мая с 20:00 до 4 утра следующего дня URA.RU

Перекрытия 5 мая с 19 часов на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения репетиций URA.RU

Перекрытия 5 мая с 19 часов на время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения репетиций URA.RU