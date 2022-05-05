Bloomberg: Евросоюз собирается наложить санкции на Алину Кабаеву

06 мая 2022 в 01:38 Размер текста - 17 +

Алина Кабаева попала в проект санкционного списка Евросоюза Фото: сайт партии Единая Россия Олимпийскую чемпионку и главу «Национальной Медиа Группы» Алину Кабаеву предложили внести в список антироссийских санкций в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Европейский союз предложил наложить санкции на Алину Кабаеву, бывшую гимнастку, которая возглавляет Национальную медиагруппу», — пишет агентство Bloomberg, передает РИА «Новости». Отмечается, что список может измениться в процессе его утверждения всеми странами Евросоюза. Также сообщается, что постпреды стран Евросоюза планируют в ближайшее время встречу для обсуждения и возможного утверждения очередного пакета санкций против России. Он предполагает помимо расширения персонального списка ввести эмбарго на российскую нефть. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляции и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин. В список санкций против России ранее также вошли артисты, банкиры, журналисты, политики РФ и другие. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Олимпийскую чемпионку и главу «Национальной Медиа Группы» Алину Кабаеву предложили внести в список антироссийских санкций в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Европейский союз предложил наложить санкции на Алину Кабаеву, бывшую гимнастку, которая возглавляет Национальную медиагруппу», — пишет агентство Bloomberg, передает РИА «Новости». Отмечается, что список может измениться в процессе его утверждения всеми странами Евросоюза. Также сообщается, что постпреды стран Евросоюза планируют в ближайшее время встречу для обсуждения и возможного утверждения очередного пакета санкций против России. Он предполагает помимо расширения персонального списка ввести эмбарго на российскую нефть. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляции и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин. В список санкций против России ранее также вошли артисты, банкиры, журналисты, политики РФ и другие.