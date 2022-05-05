05 мая 2022

Bloomberg: Евросоюз собирается наложить санкции на Алину Кабаеву

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Открытая лицензия 09.06.2015. Алина Каабаева, кабаева алина
Алина Кабаева попала в проект санкционного списка Евросоюза Фото:

Олимпийскую чемпионку и главу «Национальной Медиа Группы» Алину Кабаеву предложили внести в список антироссийских санкций в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Европейский союз предложил наложить санкции на Алину Кабаеву, бывшую гимнастку, которая возглавляет Национальную медиагруппу», — пишет агентство Bloomberg, передает РИА «Новости». Отмечается, что список может измениться в процессе его утверждения всеми странами Евросоюза.

Также сообщается, что постпреды стран Евросоюза планируют в ближайшее время встречу для обсуждения и возможного утверждения очередного пакета санкций против России. Он предполагает помимо расширения персонального списка ввести эмбарго на российскую нефть.

Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляции и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин. В список санкций против России ранее также вошли артисты, банкиры, журналисты, политики РФ и другие.

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Олимпийскую чемпионку и главу «Национальной Медиа Группы» Алину Кабаеву предложили внести в список антироссийских санкций в Евросоюзе. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Европейский союз предложил наложить санкции на Алину Кабаеву, бывшую гимнастку, которая возглавляет Национальную медиагруппу», — пишет агентство Bloomberg, передает РИА «Новости». Отмечается, что список может измениться в процессе его утверждения всеми странами Евросоюза. Также сообщается, что постпреды стран Евросоюза планируют в ближайшее время встречу для обсуждения и возможного утверждения очередного пакета санкций против России. Он предполагает помимо расширения персонального списка ввести эмбарго на российскую нефть. Страны Евросоюза, США, Великобритания, Канада и ряд других государств начали вводить масштабные антироссийские санкции после объявления спецоперации РФ на Украине. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и для самих западных стран. Это видно из нарушения систем расчетов и логистики, роста инфляции и разрушения кооперационных связей, пояснял Путин. В список санкций против России ранее также вошли артисты, банкиры, журналисты, политики РФ и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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