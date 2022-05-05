Небензя обвинил Запад в хищении чужого имущества

06 мая 2022 в 03:12 Размер текста - 17 +

Странами Запада заморожены счета РФ на сумму 300 миллиардов долларов, сообщил Василий Небензя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов, такие безосновательные действия можно сравнить с грабежом. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Вы просто элементарно грабите в лучших традициях Дикого Запада. Если кто-то здесь не в курсе, проинформирую, что помимо бесчисленных санкций и запретов, отъема частной собственности у российских граждан, которые никакого отношения к специальной военной операции не имеют, западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Небензя отметил, что лишение частной собственности граждан РФ необоснованно. Он считает, что спецоперация, которую сейчас Россия проводит на Украине не может быть причиной для таких решений со стороны Запада. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на это США и страны ЕС стали вводить против России масштабные санкции, которые коснулись всех отраслей экономики страны. Вместе с тем, в странах Запада начали конфисковывать имущество россиян. В Кремле назвали действия США и стран Запада «бандитизмом» и «грабежом». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что санкции Запада являются покушением на экономические ценности во всем мире. При этом Канада также хочет передать конфискованные у россиян активы украинских беженцам. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран. Он представил данное решение в качестве ответа на передачу конгрессом США Украине замороженные средства российских компаний и граждан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов, такие безосновательные действия можно сравнить с грабежом. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Вы просто элементарно грабите в лучших традициях Дикого Запада. Если кто-то здесь не в курсе, проинформирую, что помимо бесчисленных санкций и запретов, отъема частной собственности у российских граждан, которые никакого отношения к специальной военной операции не имеют, западными странами были заморожены принадлежащие России счета на сумму 300 миллиардов долларов», — заявил Небензя на заседании Совбеза ООН. Небензя отметил, что лишение частной собственности граждан РФ необоснованно. Он считает, что спецоперация, которую сейчас Россия проводит на Украине не может быть причиной для таких решений со стороны Запада. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В ответ на это США и страны ЕС стали вводить против России масштабные санкции, которые коснулись всех отраслей экономики страны. Вместе с тем, в странах Запада начали конфисковывать имущество россиян. В Кремле назвали действия США и стран Запада «бандитизмом» и «грабежом». Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что санкции Запада являются покушением на экономические ценности во всем мире. При этом Канада также хочет передать конфискованные у россиян активы украинских беженцам. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал конфисковать активы бизнесменов из недружественных стран. Он представил данное решение в качестве ответа на передачу конгрессом США Украине замороженные средства российских компаний и граждан.